Mexico – En participant à l’inauguration de la Semaine nationale de l’éducation financière, l’Association des banques du Mexique (ABM).

Il a appelé à la force et rendre le système financier plus robuste.

Principalement dans le domaine du numérique, contre la pandémie de Covid-19 afin que tous les Mexicains puissent y avoir accès.

Avec cela, plus les niveaux de croissance économique, a déclaré Luis Niño de Rivera Lajous; Président de l’Association des banques du Mexique (ABM).

Cela peut vous intéresser: AMLO met en garde Banco de México

Les gens peuvent avoir plus d’opportunités et la pauvreté peut être atténuée, a-t-il confirmé

Niño de Rivera, a indiqué que dans le l’éducation financière est l’un des problèmes les plus importants et, par conséquent, en 2019, les institutions ont alloué 170 millions de pesos.

Pour pouvoir atteindre 11,6 millions de personnes. Par conséquent, il a fait valoir que l’édition de cette semaine est numérique ouvre un espace pour tous les Mexicains “Dans n’importe quel coin” ont accès.

Pour sa part, Alejandro Díaz de León, gouverneur du BdeM, a assuré que face à la pandémie, les services financiers numériques ont permis les activités ne s’arrêtent pas.

Les gens y accèdent même à distance.

Nous devons renforcer l’utilisation de nouvelles technologies, considérez-les comme une méthode pour la fourniture d’une gamme élevée de services financiers.

Dans cette situation difficile, les services financiers doivent mieux supporter et avec plus de flexibilité les besoins de ses utilisateurs et se rapprocher de l’ensemble de la population », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la banque central précise que la fourniture de services financiers à la population nécessite un renforcement de l’éducation aux gens pour qu’ils puissent y avoir accès.

Accès à l’éducation et les services financiers permettent aux individus d’améliorer leurs opportunités de consommation.

Les criminels essaieront de vous tromper en vous faisant passer pour vos employés de banque, ne vous laissez pas séduire! Apprenez à identifier cette fraude. N’oubliez pas que votre banque n’appelle pas pour demander des informations confidentielles. En cas d’incident, ce sera vous qui entamerez la conversation. @ CondusefMX pic.twitter.com/7O0ZAQQGVo – Association des banques du Mexique (@AsocBancosMx) 4 novembre 2020

De plus, ils peuvent mieux entretenir leurs actifs et se désengager complètement vos projets productifs.

Le plus profond e c’est même un système financier, il a une croissance plus vigoureuse et la pauvreté peut être résolue en un plus vite, at-il ajouté.

ARH