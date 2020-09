Mitch est super dans la mode, Scott Hoying est super dans son chien, Bubba. En raison de leur emploi du temps chargé, ces deux-là n’ont pas posté sur leur chaîne YouTube depuis un temps sensiblement long. Le duo dynamique derrière Superfruit est-il toujours intact? Scott Hoying et Mitch Grassi sont-ils toujours amis? Voici ce que nous savons de ces chanteurs du groupe a capella Pentatonix.

Mitch Grassi et Scott Hoying ont leur chaîne YouTube, Superfruit

Certains les connaissent du groupe de musique primé aux Grammy Awards, Pentatonix. Cependant, Mitch Grass et Scott Hoying se sont diversifiés pour créer leur propre groupe, appelé Superfruit. Au cours de plusieurs épisodes de Superfruit, leur amitié était indéniable, les deux interprètes partageant même un baiser de temps en temps.

Les chanteurs ont poussé leur chaîne un peu plus loin en publiant de nouveaux vidéoclips pour leur album, intitulé Future Friends. Dans leur musique, en particulier la chanson «Future Friends», le duo explique comment ils sont sortis ensemble lorsqu’ils étaient jeunes enfants. Cependant, ils ont grandi ensemble et sont finalement devenus les meilleurs amis malgré leur relation difficile.

«Nous avons juste une telle histoire. Nous avons tellement de souvenirs ensemble, et je pense que nous nous sentons plus à l’aise les uns avec les autres qu’avec n’importe qui dans le monde », a déclaré Scott lors d’une interview avec Billboard. «Et nous avons 60 millions de blagues internes que nous pouvons simplement remonter à tout moment.»

Scott Hoying et Mitch Grassi vivaient ensemble

En 2015, les artistes de Pentatonix ont emménagé avec un certain nombre de leurs amis, selon le compte Twitter de Scott. Depuis, ils ont vraiment su s’approprier le lieu, rivaliser avec un livre de table basse Beyoncé et une lumière en forme de lapin. Cependant, depuis que Scott Hoying a commencé à sortir avec son petit ami, les deux ont emménagé avec leur chien, Bubba.

Après cela, Scott et Mitch ont cessé de faire autant de vidéos pour Superfruit. En conséquence, certains fans de Pentatonix se demandent si Mitch et Scott se sont disputés. Vraisemblablement, les deux sont toujours des amis très proches, sautant même sur un Instagram en direct pour remonter le moral des fans pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19).

La pandémie et les commandes au foyer ont également mis un terme à un certain nombre de tournées et de productions, ce qui pourrait également expliquer le manque de contenu lié à Superfruit. Cependant, Pentatonix a toujours réussi à sortir de la musique et un nouvel album pour que les fans puissent en profiter.

Scott Hoying de Pentatonix se produit au Beacon Theatre | Dia Dipasupil / .

Scott Hoying et Mitch Grassi jouent toujours avec Pentatonix

Même s’ils sont socialement distants, les membres de Pentatonix continuent de sortir de la musique ensemble. Cela inclut Mitch Grassi et Scott Hoying, qui ont tous deux chanté des reprises sur la sortie de juin 2020, At Home.

La musique de Superfruit, ainsi que Pentatonix, est disponible sur des plateformes de streaming comme Spotify et Apple Music. Pour en savoir plus sur Scott Hoying et Mitch Grassi (et pour découvrir le contenu adorable de Bubba le chien), visitez les comptes de médias sociaux des artistes.

