Mexico – L’acteur Sean Connery, qui jouait James Bond, a perdu la vie à 90 ans.

Connery a pris sa retraite de la vie publique en 2011. En 2003, il a mis fin à sa carrière d’acteur après avoir joué dans des dizaines de films.

En plus de la saga James Bond, Connery a participé à des succès tels que «Indiana Jones et la dernière croisade», «Le nom de la rose» ou «La chasse à octobre rouge».

Après plusieurs emplois de laitier et de chauffeur de camion, Thomas Sean Connery a eu l’opportunité de jouer un rôle en tant que suppléant dans «Liliacs in the Spring» (1954).

Le premier secondaire était dans ‘No road back’ (1957) dans lequel il jouait un gangster, en plus d’être co-star dans ‘Brumas de Inquietud’

Son premier rôle principal était en 1962 avec le film “Doctor No”, qui avait James Bond comme personnage central.

Cela pourrait vous intéresser: James Bond revient en 2019

Le personnage était destiné à l’acteur Cary Grant mais il ne l’a pas accepté. Sean Connery a eu un succès retentissant avec lui.

Connery a joué James Bond dans six films et a été l’acteur qui a modelé le personnage.

Après plusieurs films à succès, il décide de ne plus jouer dans le fameux “007” en 1971 pour ne pas être catalogué

Plus tard, en 1974, il participe au film de science-fiction “ maudit ” comme “ Zardoz ” (1974), à l’aventure polaire “ La Tienda Roja ” (1971), au “ remake ” spatial de “ Alone before Danger ” Atmosphere Zero ‘( 1981) ou “ Le grand vol de train ” (1978).

Il était également dans des productions comme «L’homme qui pouvait régner» (1975), il était un Robin des Bois dans «Robin et Marian» (1976).

Il était Guillermo de Baskerville dans «Le nom de la rose» (1986), et il était à nouveau James Bond dans «Ne jamais dire plus jamais» (1983).

Il a participé à des films tels que «Les Immortels» (1986), «Indiana Jones et la dernière croisade» (1989), «Robin Hood Prince of Thieves» (1991) ou «Les intouchables d’Elliot Ness» (1987).

Son dernier film était dans «The League of Extraordinary Gentlemen» (2003), dans lequel il a joué l’aventurier fictif Alan Quatermain.

Connery a remporté un Oscar en tant qu’acteur de soutien pour “Les intouchables d’Elliot Ness”, deux BAFTA et trois Golden Globes.

Connery est décédé ce samedi à l’âge de 90 ans.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux