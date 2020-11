Le prochain projet de Greg Berlanti en développement pour The CW a été confirmé, révélant de nouveaux détails sur la série «Wonder Girl».

La première chose est que cette version ne portera pas sur Donna Troy, un personnage qui a été joué par Conor Leslie dans la série «Titans».

À sa place, La série mettra en vedette le personnage relativement nouveau Yara Flor, fille d’un guerrier amazonien et d’un dieu brésilien.

Le personnage nouvellement créé sera la représentation de Wonder Woman dans le prochain événement, “ Future State ”, dans les bandes dessinées, qui prend un saut de temps dans son univers pour voir un nouvel univers DC plus diversifié dirigé par de nouvelles versions de Superman, Batman , Wonder Woman et d’autres héros clés.

Il semble que The CW espère que l’ampleur et la popularité de leur multivers d’émissions de DC leur donneront une chance d’augmenter leurs cotes., et élargissez ainsi votre franchise.

Yara Flor n’apparaîtra pas seulement en tant que Wonder Woman dans les bandes dessinées, mais aura bientôt sa propre série et l’écrivain Joelle Jones a partagé de nouveaux détails sur la série “ Wonder Girl ”.

Le producteur exécutif de «Queen of the South», Dailyn Rodríguez, écrira le pilote, qui sera produit par Berlanti Productions, le studio derrière toutes les autres émissions CW à DC, l’Arrowverse, y compris «The Flash». Stargirl »,« Black Lightning »,« Batwoman », etc.

“ Black Lightning ” a amené la première famille de super-héros afro-américains à la série télévisée, tandis que “ Batwoman ” a présenté la première femme LGBTQ + à faire la une de sa propre série.

Il y a relativement peu de héros latinos dans l’Arrowverse, Cisco Ramón de «The Flash» et René Ramírez de «Arrow» ne sont que quelques-uns d’entre eux.

Il n’y a aucune indication dans cette annonce initiale quant à savoir si l’histoire de Yara Flor fera partie ou non de la continuité partagée d’Arrowverse. Si c’est le cas, vous reconnaîtrez peut-être la troisième saison de «Legends of Tomorrow», lorsque l’équipe a trouvé une place à Themyscira.