José Luis Rebordinos, directeur du festival de Saint-Sébastien, a fait remarquer à EL PAÍS la veille du début du concours: “J’ai envisagé d’ouvrir le débat pour savoir si nous incluions Riot Control, de Rodrigo Sorogoyen et Isabel Peña, dans la compétition officielle.” Avec cette phrase, le chef de la Zinemaldia a souligné la qualité de la série Movistar +, qui sortira le 16 octobre et qui est projetée dans la section officielle en dehors du concours au Zinemaldia. Sorogoyen est connu pour sa force et son autorité avec la caméra, lui et Peña – son co-scénariste – sont connus pour leur talent dans la construction de scénarios. Mais dans Anti-Riot, composé de six épisodes, les deux ont atteint l’excellence. Sorogoyen (Madrid, 39 ans) et Peña (Saragosse, 37 ans), lauréats du Goya du meilleur scénario pour El Reino, sourient avec le commentaire de Rebordinos: “Cela aurait été merveilleux”, souligne-t-il. Peña rit: “Pouvez-vous dire de mauvais mots?” Mais rivaliser avec les films? «Je ne vois pas pourquoi», souligne Sorogoyen. «Le financement est le même; une journée de travail dans une série est la même que dans un film. Et l’écriture est la même, sauf que vous la compartimentez avec six débuts et six fins ».

Sorogoyen, le roi de l’adrénaline, par CARLOS BOYERO

Coincés dans des questions épineuses, ils acceptent la question que d’autres créateurs de l’audiovisuel espagnol marchandent: La police anti-émeute est-elle un film divisé en six épisodes, ou chaque épisode a-t-il une vie propre et la série n’a rien à voir avec le cinéma? Sorogoyen répond: «Je ne comprends pas cette controverse. Je ne sais pas quelle est la réponse ratée ». Et Peña entre également dans la discussion: «C’est un Barça-Madrid absurde, on ne s’intéresse à rien. C’est une histoire de six heures ».

Movistar + leur avait déjà proposé deux projets en série, qu’ils ont rejetés, et en retour ils ont présenté un thriller avec la police anti-émeute. «Nous avons commencé avec l’idée de ce peloton dans la camionnette, mais nous avons vite compris que nous avions besoin de quelque chose de plus. Je dis cela pour Isabel et moi-même, car nous allions consacrer tellement de temps aux scripts qu’un autre accroc était obligatoire », explique Sorogoyen. Peña interrompt: «Et nous avons eu Laia, l’agent des affaires internes; elle allait nous emmener dans un autre univers. Une femme de 30 ans et à peine 1,60 mètre face à un monde masculin, une camionnette anti-émeute, contre qui elle utilisera des armes très différentes. Il y a le pari ».

L’anti-émeute est né et a fini par s’inspirer de deux événements réels: la mort d’un mantero dans le quartier madrilène de Lavapiés le 15 mars 2018, dont la mort était accusée par la police, et l’ombre de l’ancien agent Villarejo dans toute affaire trouble actuelle. Espagnol. «Ce n’était pas prémédité, c’était des mois de travail. En fait, nous avons beaucoup fait le tour du dernier chapitre. Avons-nous mentionné Villarejo par son nom? L’avons-nous enlevé? En réalité, nous nous nourrissons du monde réel », explique Sorogoyen. C’est pourquoi le tournage dans des décors réels, d’où le portrait de l’idéologie des policiers sans aucun filtre, ce que le monde audiovisuel espagnol n’avait pas osé faire. «Nous ne l’abordons jamais clairement, ni ne le montrons de manière évidente, bien que nous prenions soin des détails, nous comprenons qu’il y a là des valeurs de la série. On n’entre pas en politique, on dépeint », explique le réalisateur de Madre. Peña plonge dans l’explication: “Quand nous étions les trois scénaristes [ellos dos y Eduardo Villanueva] au commissariat de Moratalaz pour faire notre travail sur le terrain, nous écrivons la même chose dans les cahiers: des drapeaux, des autocollants sur le toit des fourgons… Cela fait partie de la réalité que nous représentons, et nous adorons cela dans notre travail ».

Les deux showrunners (Sorogoyen a également réalisé quatre des six épisodes) sont satisfaits de l’affrontement entre la police des affaires intérieures et les six policiers anti-émeute. Ce ne sont pas des violeurs, mais c’est un troupeau macéré dans la violence. «Il est précieux de montrer une femme forte dans un monde violent. Nous ne sommes pas les premiers, il est déjà devenu clair que l’hétéropatriarchie agit de manière violente, et elle doit être assumée et rendue manifeste. Une série peut aussi servir à la révéler, et à nous rebeller contre elle », explique le cinéaste. Le scénariste explique le processus: «Puisque vous n’êtes pas obligé de l’accepter, vous pouvez raconter cette histoire de plusieurs manières. Quelle est notre option? Utilisez un sous-texte. Et que le spectateur se pose les questions ».

À l’heure actuelle en Espagne, il semble que tout est corruptible et que tout est corrompu, la police anti-émeute a un impact. Les deux créateurs sont d’accord, même si Peña n’est pas si pessimiste: “Laia, la police, illustre la possibilité qu’avec de petites décisions, nous pouvons changer la donne.” Sorogoyen souhaite expliquer que si la police anti-émeute est risquée formellement et dans le scénario, c’est parce que les deux ne comprennent pas «l’audiovisuel d’une autre manière». «Nous avons si peu de temps, il y a tellement de films à voir», dit-il, «c’est pourquoi faire quelque chose comme ça. J’ai de la chance parce que je travaille, et depuis que je le fais je suis ambitieux, j’évite le facile, nous essayons de trouver un sens à ce que nous faisons. Nous apprenons et nous mettons au défi, et si nous le faisons, nous espérons que le spectateur entre dans ce jeu ».