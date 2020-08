HISTOIRES CONNEXES

Vous savez ce qu’ils disent: secouez-le jusqu’à ce que vous y arriviez.

Alors maintenant que Keyshawn de P-Valley est une sensation virale du jour au lendemain, grâce à la combinaison de ses mouvements doux de strip-teaseuse et de la piste d’accompagnement de Lil ‘Murda, The Artist Known As Miss Mississippi est plus que prêt à faire ce qui est nécessaire pour capitaliser sur sa nouvelle renommée.

Avant l’épisode de dimanche (Starz, 9 / 8c), TVLine a pris le téléphone avec Shannon Thornton – alias Miss MI-Crooked Letter-Crooked-Letter-I-Crooked-Letter-Crooked-Letter-I-Humpback-Humpback-I elle-même – pour parler de l’arrangement de Keyshawn et Lil ‘Murda, de la réaction potentielle de son petit ami abusif et d’une scène très révélatrice à l’heure de cette semaine.

TVLINE | J’adore le fait que Keyshawn explose un peu, quand la vidéo de sa danse frappe WorldstarHipHop, elle y voit une intervention divine dans sa vie.

Absolument.

TVLINE | Tout à coup, elle a ce plan qui consiste à jouer le rôle de la petite amie de Lil ’Murda afin de couvrir le fait qu’il est impliqué avec Oncle Clifford. Pensez-vous qu’elle cherchait à se faire remarquer et qu’elle a simplement profité d’être au bon endroit au bon moment?

Keyshawn a toujours su qu’elle était une star, même avec ses médias sociaux. Comme, elle a de nombreux médias sociaux. Je pense qu’elle a toujours voulu être célèbre. Sa façon d’entrer dans le succès de cette chanson était par hasard. C’était censé être la nuit de Mercedes, et [Keyshawn] arrive et sauve la mise parce que Mercedes ne se présente pas. Mais je pense que ce que le public découvrira, c’est qu’elle est en fait très, très intelligente, et je pense que c’est assez brillante la façon dont elle tire parti du succès de cette chanson et de cette performance. Alors, elle fait venir Lil ‘Murda pour collaborer avec elle, et ils deviennent un faux couple. Elle a pensé qu’il serait logique pour eux de paraître comme s’ils étaient ensemble, vous savez?

TVLINE | Dans quelle mesure pensez-vous qu’elle en fait pour lui, et combien pensez-vous qu’elle fait pour elle?

Tout est pour elle. [Laughs] Je ne pense pas qu’elle le pensait du tout. Je pense qu’il est un moyen d’arriver là où elle doit aller, à son objectif, mais je ne pense pas qu’elle pense vraiment à lui. Je pense aussi qu’elle utilise peut-être le fait qu’elle connaît son secret à son avantage. Quand il en parle et qu’elle le regarde et lui sourit et elle dit: « Je ne sais même pas de quoi vous parlez en ce moment », [there’s the chance that] elle peut ou ne peut pas le sortir.

TVLINE | Le fait que Keyshawn soit dans une relation abusive avec Derrick m’inquiète tellement pour elle. Il n’a aucun moyen d’aimer ça! Que pouvez-vous nous dire sur la façon dont cela se passe alors que nous arrivons à la fin de la saison?

Vous constaterez que Derrick, il est jaloux. Il est jaloux de son succès, et vous pouvez voir qu’il a l’impression de la perdre un peu. Plus elle monte dans sa renommée, plus il apparaît jaloux, et vous pouvez vraiment commencer à le voir déborder.

TVLNE | Sans révéler exactement ce qui se passe, vous devez taquiner la façon unique dont Keyshawn aide Lil ‘Murda avec son trac dans l’épisode de cette semaine.

Oh mon Dieu… Elle veut juste qu’il, tu sais, dénude son âme d’une manière très peu conventionnelle. [Laughs]