Tout était de la faute de Miss Baker. Pour le meilleur et pour le pire. Ce professeur a marqué le garçon denté, gai, noble et trash venu triompher dans les deux domaines auxquels il s’est consacré dans la vie: le football et la communication. Dans le premier, il a été la signature la plus chère de son temps – 750 000 livres, environ 850 000 euros, pour un joueur de 21 ans – lorsqu’il a rejoint Manchester City en 1979. Le second champ, l’a tout simplement révolutionné déjà en Espagne, après sa a pris sa retraite quand il faisait partie d’Osasuna.

Il y a un avant et un après dans la façon dont le sport est raconté dans les médias audiovisuels – radio et télévision – après son passage devant les caméras et les microphones. On a craint cette saison. Gerifaltes, professionnels et spectateurs. Pas seulement à cause de la pandémie. Comment endurer un jeu important et crucial, sans être disséqué par Robinson? Nous avons déjà la réponse: ce n’est pas la même chose. Il manque une incitation cruciale. Son esprit, son bon sens, sa jonglerie linguistique, son élégance, son sens de l’humour, la blague bien apportée et inattendue, sa maîtrise de l’effet de surprise loin du verbiage, sa complicité sidérale avec le public, ce sourire que l’on devine d’en haut. invisible. Bien mieux, meilleur, le dernier reportage documentaire, les adieux que ses collègues d’Informe Robinson de Movistar + lui ont dédiés.

“Les expériences sont des outils qui construisent le temple. Votre église, votre être, est formé par vos expériences, en essayant d’abord d’être humain”

“Je n’allais pas dire au revoir à cette vie avant d’avoir donné absolument tout ce que j’ai”

“Si c’était la fortune et la chance, j’ai 130 ans”

“L’honneur de ma vie, c’était quand quelqu’un m’a permis de porter le maillot de Liverpool”

“Je suis heureux grâce à l’Espagne. Je ne m’habitue pas au plaisir et à l’honneur qu’en Espagne ils m’ont permis d’envahir leur vie”

“Je ne savais pas qu’un endroit comme Cadix pouvait exister. Il n’a obéi à aucun canon du 21e siècle. À Cadix, ils savent quelque chose que les autres ne savent pas”

“Le jour d’après est probablement le plus grand plaisir que j’aie jamais eu de ma vie. Nous devions être différents.”

“La maladie n’a pas affecté mon émotion au jour le jour. Je me sentais si bien traitée. Les signes d’affection étaient de l’oxygène pour moi”

“Bien mieux Meilleur. Vous ne vous reposerez jamais, jusqu’à ce que votre bien soit meilleur et que votre mieux soit le meilleur… ». Chaque jour, lorsqu’ils entraient en classe avec Mlle Baker, les garçons trouvaient cette moto sur le tableau noir. «Eh bien, le meilleur, le meilleur. Vous ne vous reposerez pas tant que ce qui est bon n’est pas meilleur et ce qui est meilleur chez vous, le meilleur. Un traumatisme. Et une discipline incroyable et une gymnastique mentale visant une amélioration permanente. Cela a torturé et conduit Robinson à parts égales jusqu’à sa mort le 28 avril à Madrid. Il a gardé des photographies de cette étape de sa vie. Chris, sa femme, n’a pas arrêté de ressentir à quel point ces deux phrases martelaient sa tête dans les moments de crise, de sérénité ou d’euphorie tandis que Liam et Aimee, leurs deux enfants, l’ont intégré en eux-mêmes comme l’une des caractéristiques qui définissaient le mieux leur père.

Tous dispersent leurs cendres au bord de la mer dans les images du documentaire, le paysage avec lequel il a voulu passer les derniers mois. Les caméras de Movistar + et l’équipe déjà orpheline d’Informe Robinson l’ont filmé. Michael repose en paix maintenant, avec la tâche accomplie, car parmi les bons, il était, sans aucun doute, le meilleur.

Et cela montre le documentaire diffusé le jeudi 29 octobre: ​​une pièce passionnante, pleine de philosophie Robinson, d’authenticité. Avec des images inédites ou des témoignages entendus où se déploie la complexité d’un être humain chargé de variantes, de doutes, d’audace, de peurs, de curiosités et d’une immense empathie avec ses pairs.

L’équipe de Robinson Report a fouillé dans ses tiroirs. Avec la permission de sa famille et la puissance d’une dernière interview accordée par lui, ils montrent l’enfant fils d’un combattant décoré de la Seconde Guerre mondiale et d’une mère irlandaise avec qui il a partagé la langue de la musique de son pays où il a grandi, à Blackpool. . Aussi au jeune homme qui s’est démarqué en tant qu’attaquant et est venu triompher dans la ligue anglaise au sein d’équipes telles que Manchester City, Brighton et, bien sûr, Liverpool, le club de ses amours, jouant avec les Reds à Anfield, le stade où il a réalisé le rêve du garçon qui vibrait dans ses gradins et lui a rendu sa gratitude en les faisant vibrer à son tour avec lui. «Gagner avec Liverpool n’a pas de secret. Ce qui a un secret, c’est qu’ils vous signent pour y jouer », déclare Robinson, reconnu cette année comme le meilleur présentateur aux Ondas Awards. Lord Michael l’a appelé. Non pas parce qu’il répandait la noblesse et la perspicacité sur le terrain, mais parce que ses curiosités pour la vie et l’effort pour grandir (bien, mieux, mieux…) le rendaient différent dans le vestiaire. Au lieu de tabloïds, il a lu The Guardian. Plutôt que de regarder le football, il passait son temps libre à goûter au cricket, à jouer au golf et à se casser la cervelle avec les échecs. Avec Liverpool, il a remporté la Coupe d’Europe. Un match nul contre la Roma résolu avec des pénalités. «Plus que de la joie, c’était un soulagement», dit-il dans le documentaire. Tout au long de sa vie, un souvenir doux-amer. «Nous n’avons pas gagné ce match correctement. S’imposer des sanctions, ce n’est pas gagner comme il faut le gagner », a-t-il avoué dans l’une des nombreuses soirées confessionnelles d’après-dîner.

La bande-annonce du rapport documentaire de Michael signé par ses collègues des archives Movistar «Informe Robinson» +

Marcher sur l’Espagne a changé sa vie. Pas seulement pour avoir conquis Pampelune après avoir libéré Osasuna de la relégation avec son arrivée et l’avoir remonté au classement. Deux saisons ont duré. Avec quatre ligaments déchirés, il a dit au revoir au football. Chris l’a soutenu dans l’étape la plus dramatique mais l’a averti avec la crudité que méritent les moments cruciaux: ne voulez-vous pas être boiteux pour la vie? Cela l’a aidé à relativiser et à remodeler son chemin avec la même chance.

Ils firent une brève pause en Angleterre mais retournèrent bientôt en Espagne, déjà avec l’idée de se consacrer à la télévision. Alfredo Relaño, directeur sportif de Canal +, a fait le reste. Il l’a signé avec l’œil d’un enseignant. C’est là que le changement a commencé. La révolution. Avec Robinson dans leurs rangs, ils ont tourné la voie de la diffusion de l’émission avec les yeux sur les stands et les programmes tels que El Día Later, où il est resté pendant 16 ans. «L’étape la plus heureuse de ma vie», a-t-il assuré. Plus tard avec Informe Robinson, jusqu’à aujourd’hui, il propose un plat de haute cuisine audiovisuelle axé sur le sport. Et avec tout cela, il n’a pas arrêté de jouer son rôle, aux côtés de Carlos Martínez, avec les émissions hebdomadaires: «J’ai toujours été surpris par sa capacité à survivre au succès», dit son partenaire. Et c’est immense et continu depuis plus de 30 ans qu’il s’est consacré à la communication. Peu de gens comme lui savaient le calibrer à chaque fois qu’ils arrivaient dans une ville, dans la rue.

Elle est tombée amoureuse de l’Espagne et de l’Espagne avec lui. «Je ne pourrais jamais remercier de me sentir si bien traité. Les Espagnols m’ont toujours donné le bénéfice du doute », a-t-il déclaré. Il fut magicien dans la cavalcade des rois de Cadix, ville dont il était fasciné et même venu s’inventer pour en venir, en descendant convaincu d’un invincible officier de l’armée … “Ce sont les Anglais que les Espagnols aiment le plus”, commente le journaliste John Carlin. “Si nous devions naître de nouveau et qu’ils nous laissaient choisir ce que nous voulons être, je demanderais à Michael Robinson”, ajoute Jorge Valdano. Et qui ne le fait pas?

L’aperçu du dernier match que Michael Robinson a commenté avec Carlos Martínez: le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et l’Atlético de Madrid, dans leur bien-aimé Anfield. Movistar Archive

“Il l’a fait entre les rires et les larmes, mais il l’a fait”

Le réalisateur d’Informe Robinson raconte dans ce texte comment il a vécu le dernier entretien avec Michael Robinson

Luis Fermoso

“Il a hâte d’y être.” Ce sont les trois mots qui ont enlevé ma peur. Chris, la femme de Michael, m’a dit dix minutes avant de le voir descendre les escaliers de sa maison pour une interview que nous savions tous les deux ce que cela signifiait. C’était le 15 avril.

Il n’y avait qu’une seule chose qui me faisait plus peur que de faire cette interview et c’était de ne pas le faire. Il ne voulait pas le contrarier, le blesser ou l’emmener dans des endroits où l’émotion doublerait. Maintenant, je sais que la chose impardonnable aurait été s’il n’avait pas dit au revoir. Il l’a fait entre les rires et les larmes, mais il l’a fait. Une conférence, un livre de style, de près de quatre heures que la merveilleuse équipe d’Informe Robinson a transformé en «Good, Better, Best» le documentaire avec lequel vos garçons disent au revoir pour ne jamais vous oublier.

Depuis 20 ans, j’ai cherché ses mots pour savoir ce qu’il pensait de chaque nouveau rapport. Ce qu’il pense du dernier rapport Robinson m’a déjà été dit par sa femme treize jours avant la mort de Michael.