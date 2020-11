Please Like Me, avec une ironie provocante, laisse échapper le titre de la nouvelle comédie millénaire qui vient de sortir du catalogue Netflix. La génération accro aux «likes» des réseaux sociaux se montre dans leurs reportages télévisés caustiques et conscients de leurs propres contradictions. A titre d’exemple, le protagoniste d’une vingtaine d’années de cette série australienne, qui a à peine le temps d’explorer sa nouvelle homosexualité quand il est contraint de rentrer au domicile familial. Il doit être confié à une mère aux instincts suicidaires. Son créateur, Josh Thomas, parvient à avoir de l’humour au lieu de la tragédie.

Comme tant d’autres, elle regarde dans le miroir déformé de Lena Dunham, sur le point de diffuser les derniers chapitres des filles séminales. Avec elle, il a appris à déguiser une amertume cachée en banalité et autosuffisance. Cela arrive aussi à Dory, le New Yorker de Search Party. Incarnez le détective Colombo pour échapper à l’existence terne dans laquelle il vit, étouffé par son cercle d’amis hipster.

Toutes ces propositions défient avec la même facilité les valeurs sociales les plus établies et la frivolité des canons de la beauté. Sans objectifs clairs ni ressources solides, ses personnages sont l’expression maximale de la modernité liquide définie par le sociologue Zygmunt Bauman. “Chaque génération a sa part de marginalisés. Pourtant, ce n’est pas souvent que le sort d’être marginalisé peut s’étendre au point d’embrasser toute une génération”, a déclaré le penseur polonais récemment décédé à propos des jeunes Européens.

Ses paroles peuvent être extrapolées à d’autres parties du monde et pas seulement dans un sens économique. Les statistiques nous rappellent que ce ne sont pas les jeunes qui ont voté pour le Brexit ou ceux qui ont élevé Trump au sommet. Sur le petit écran, ils sont rebelles et quelque peu méprisants, au risque d’être gâtés aux yeux des autres. Ils nous rappellent également qu’ils attendent, non sans crainte, d’hériter du monde, entourés d’attentes insatisfaites. C’est pourquoi, entre les lignes, ils font allusion à leur désir de surmonter une aboulie dont ils ne sont peut-être pas entièrement responsables.