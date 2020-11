Après deux saisons réussies, le troisième volet de «Titans» est confirmé, qui a quitté la plate-forme DC Universe pour atteindre HBO Max avec d’autres séries comme ‘Harley Quinn’ Et bien que l’un des personnages qui a reçu le plus de critiques ait été Starfire, allant d’être joué par une femme afro-américaine à son costume, qui était très différent de celui présenté dans les bandes dessinées et les séries animées, mais finalement nous avons le premier regard du nouveau costume de starfire sur ‘Titans 3’, qui plaira à coup sûr aux fans.

L’une des séries les mieux reçues sur la plate-forme DC Universe était “ Titans ”, qui présentait deux saisons où peu à peu la gamme de personnages s’est élargie, en plus d’être celle qui a introduit “ Doom Patrol ” dans la première saison, mais la clôture de la deuxième saison a laissé de nombreux doutes sur l’avenir des personnages, en particulier Starfire.

À travers les réseaux sociaux, la plateforme HBO Max a dévoilé le nouveau costume de Starfire dans “ Titans 3 ”, qui est très similaire à celui présenté dans les bandes dessinées, puisque vous pouvez voir un costume complet en violet avec des reflets dorés, en plus du fait que l’actrice Anna Diop Il peut être vu avec des cheveux beaucoup plus longs et avec un grand volume.

En raison de la pandémie de coronavirus, la troisième saison a dû être reportée, car il était prévu de commencer le tournage au début de l’année, mais il a fallu attendre plusieurs mois, ils sont donc actuellement en phase de production, alors que leur première n’est pas encore sortie. est confirmé, mais devrait arriver avant mi à fin 2021 maintenant sur la plateforme HBO Max.