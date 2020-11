Le protagoniste de “ Top Gun ” a brillé à Hollywood grâce au fait qu’il n’utilise pas de cascadeurs pour ses scènes d’action, qui sont considérées par beaucoup comme dangereuses et bien qu’il parvienne presque toujours à partir sans blessures graves, il a été révélé que L’acteur Simon Pegg pense que Tom Cruise perdrait la vie pendant le tournage de «Mission: Impossible 7».

Rappelez-vous que pour cette suite, Cruise sera au sommet d’un train en mouvement, tout en combattant, une poursuite à moto avec des explosions qui promet d’exciter des millions de fans et malgré le fait que tout est contrôlé par les meilleurs experts et que le célèbre s’y prépare, certains de ses collègues ont peur qu’un jour il échoue.

Ce qui précède a été avoué par Pegg dans une récente interview pour l’émission Conan O’Brien, où il a dit que les co-stars se soucient toujours de leur partenaire quand il fait ces scènes;

“Quand vous regardez le film et que vous le voyez faire les cascades, c’est excitant et il y a un réel sentiment de danger réel et vous savez que c’est lui. Mais vous savez qu’il a survécu parce qu’il était sur Good Morning America ce matin-là et a fait un peu de presse. Quand nous le voyons le faire. , on ne sait pas s’il va survivre. Alors il monte son vélo sur une falaise, et tout le monde attend: “Belle verrière, belle verrière, n’importe qui?” C’est effrayant.”