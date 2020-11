Mexico – Sofía Castro, fille de l’actrice Angélica Rivera, a été testée positive pour Covid-19 et a révélé qu’elle présentait des symptômes qui l’empêchaient de mener à bien ses activités.

Sur son compte Instagram, Castro a commenté que depuis le 5 novembre dernier, il a commencé à se sentir mal et a décidé d’étudier.

Ils ont montré qu’il avait Covid-19 et, par conséquent, il a choisi de s’isoler pour éviter d’infecter sa famille et ses amis.

“Aujourd’hui, il n’y aura pas de vidéo et j’ai été un peu disparue dans les réseaux sociaux car il y a un peu plus d’une semaine, je suis sortie positive pour Covid-19”, a déclaré Sofía Castro.

«Je n’avais pas voulu en parler, je n’avais pas voulu l’annoncer avant de me sentir un peu mieux. Ils m’ont donné pas mal de symptômes ».

«Si j’étais un peu malade, cela me donnait de la fièvre et beaucoup de maux de tête, de fièvre, de nausées; Je n’ai pas pu manger beaucoup (et j’avais) la sensation de ne pas pouvoir respirer », a-t-il déclaré.

Castro a indiqué qu’il n’avait pas besoin de recevoir de soins médicaux dans un hôpital, bien qu’il ait pris des précautions extrêmes pour éviter de s’aggraver à cause de la maladie.

«La vérité est que j’ai eu plusieurs symptômes, je suis resté sans odeur ni goût. Dieu merci, je n’avais pas besoin d’aller à l’hôpital, je devais simplement rester à la maison; la vérité est que je l’ai pris avec une grande responsabilité », a-t-il ajouté.

Castro a indiqué que ce sera jusqu’à la semaine prochaine et après une autre étude, lorsqu’il décidera de poursuivre ses activités normales.

«Nous sommes tous exposés, peu importe à quel point nous prenons soin de nous, même si nous sommes responsables. Nous devons réduire les commentaires négatifs car nous ne savons pas où nous pouvons attraper le virus et ce dont nous avons le plus besoin en ce moment en tant que monde et que l’humanité doit être ensemble, c’est d’avoir beaucoup d’amour et d’être empathique avec l’autre », a conclu Sofía Castro.

