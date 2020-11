Mexico,- Le tenant du titre de la Ligue LNBP, Soles de Mexicali, a dit au revoir à la saison 2020 en s’inclinant pour la deuxième fois face aux Astros de Jalisco, cette fois avec un score de 96-85 lors d’un match qui s’est tenu à l’Auditorium Général Arteaga.

La série demi-finale a été définie en deux matchs et a donné la passe de Jalisco à la finale de la zone ouest. Mexicali sous les ordres d’Iván Déniz conclut sa saison avec un bilan total de 13 victoires et 7 défaites.

Comme lors du premier match, le premier quart-temps est largement dominé par les Astros menés par Sergio Valdeolmillos. Encore une fois, ils ont causé des erreurs de Soles, à la fois lors des passes (7 revirements) et lors du tir (5 sur 15 dans les buts sur le terrain).

Alors que dans la contribution offensive, le Jalisco avait en Marco Ramos et Gustavo Ayón leurs principaux buteurs, tandis qu’Isaac Sosa et Heislen Guillenta ont contribué au dynamisme, profitant ainsi de 27-10.

Soles a secoué la léthargie offensive au deuxième quart avec des tirs à longue portée, dont deux de Shonn Miller, ainsi qu’Erik Thomas qui a trouvé ses meilleurs coups.

Sur 13 tirs au panier, Mexicali a réalisé 9, dont 4 triples, réduisant ainsi l’écart, le set était de 28-21 pour Soles, mais Astros avait un avantage à la mi-temps, 48-38.

Le ‘Titan’ avec 20 points et 10 rebonds

Pour le troisième quart-temps, Jalisco a gardé la distance pendant sept minutes, puisque dans les trois derniers Suns, il a marqué 15 points et n’en a accordé que 3 aux Astros, donc après 30 minutes de jeu, Mexicali a pris la tête du tableau de bord, 67-66.

Astros n’a pas désespéré, après quelques instants en quatrième période, ils ont retrouvé l’avantage au tableau de bord, cette fois ils ne le perdraient pas avec Ayón comme un vrai “Titan” en contrôle total de l’offensive.

Les chiffres les plus importants d’Astros étaient Guillent avec 24 points et 7 passes décisives, Ayón avait 20 points et 10 rebonds, tandis que Marcos Ramos et Isaac Sosa avaient chacun 12 points, le premier avec 3 triples et le second avec deux.

Pour Mexicali, Erik Thomas s’est démarqué avec 23 points, Shonn Miller avec 15 et Joe Lawson avec 14, tandis que Lucas Martínez s’est limité cette fois à 11 points.

Photo gracieuseté de LNBP / Astros

