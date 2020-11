Mexico.- L’Aspen Institute, un organisme mondial, a indiqué qu’il avait ajouté Javier Murillo Acuña, fondateur et président de Metrics, à son conseil d’administration, à compter de novembre 2020.

«La vision de Javier Murillo de rendre tangible l’immatériel grâce à la science des données sera un complément fondamental au travail que l’Institut Aspen a développé ces dernières années pour enquêter de manière approfondie sur l’identité des Mexicains. », A souligné l’Institut Aspen, basé dans 14 pays, lors de la célébration de l’intégration de Murillo à son conseil.

L’Institut Aspen est un organisme engagé dans la formation de leaders capables de promouvoir les initiatives et les politiques publiques à travers la formation de spécialistes.

L’associé fondateur et président du conseil d’administration de Métrique, collaborera avec le directeur général exécutif, Enrique Berruga Filloy, et ajoute son travail à d’éminents réalisateurs, tels que: Luis Gerardo del Valle Torres, Eduardo Donde y de Teresa, Enrique Graue Wiechers, Arturo Fernández Pérez, Juan José Hurtado et Joan Prats.

Son talent s’associera également à d’autres conseillers tels que: Ricardo Salinas Pliego, Ninfa Salinas Pliego, Francisco Álvarez Morphy, Luis Berrondo Ávalos et Elliot Gerson, dans le but de continuer à générer un débat pluriel, inclusif et strictement non partisan sur les questions et tendances les plus importantes. pertinentes aux niveaux national et international.

Le travail et la trajectoire de Javier Murillo, en tant que data scientist et expert en technologies de l’information appliquées à la transformation des business models numériques, seront un élément clé pour collaborer avec l’Institut Aspen, et ainsi proposer des solutions aux problèmes complexes de la la société et travailler sur sa solution et sa mise en œuvre.

L’entreprise dans laquelle Murillo est partenaire, Metrics, se distingue comme un innovateur en science des données et relations publiques, à vocation numérique, créateur de sa propre technologie (Xpectus) avec algorithmes et méthodologie enregistrés, possède des bureaux au Mexique et en Colombie.

Metrics, promeut la prémisse que «la non-numérisation des personnes est une forme de discrimination», et se consacre à donner une certitude aux personnes, aux marques et aux entreprises dans la connaissance et le positionnement dans l’arène numérique, avec l’objectif principal de réaliser atteindre vos objectifs commerciaux, augmenter votre valeur et votre compétitivité sur le marché.

