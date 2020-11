La deuxième saison de ‘The Mandorian’ qui vient de lancer son premier épisode ce vendredi a ramené quelques personnages bien connus de la trilogie originale, il s’agit de ces habitants brutaux du désert qui ont fini par former une alliance avec Mando et une ville minière sur Tatooine pour éliminer le dragon Krayt. Étant une partie importante de l’épisode, de nombreux fans se sont demandé ce que cachent ces créatures et nous vous montrons ce que voici à quoi ressemblent les Tusken Raiders sous le masque.

La première apparition de ces créatures remonte à “ Star Wars: Un nouvel espoir ” où ils tendent une embuscade à Luke Skywalker mais sont effrayés par le Obi-Wan Kenobi imitation d’un dragon Krayt, un parfait chouchou de Jon Favreau. Ils sont comme les Mandaloriens, en ce sens qu’ils ne retirent leur masque devant personne, sauf dans des circonstances particulières comme être avec leur partenaire.

Cependant, il y a quelques occasions où cela s’est produit, commençons par le jeu vidéo 1997 ‘Jedi Knight: Dark Forces II’ où un groupe de ces mercenaires avait des visages de chats. Il existe également une version de la bande dessinée de 2004 ‘Star Wars: Republic # 62’ où Anakin a des visions de ces habitants du désert. avec des bouches et des crocs terrifiants qui ressemblent à votre appareil respiratoire. Étant un cauchemar, on ne sait pas s’il les a réellement vus auparavant ou si ce n’était qu’une partie de son imagination.

Leur apparence avec des robes, des gants, des visages fortement couverts, des lunettes et un appareil respiratoire pour les protéger des tempêtes de sable ne les rend que plus terrifiants et bien que l’on dise que ils pourraient être des créatures de races différentes Comme les Mandaloriens, ils sont peut-être ceux qui n’ont jamais été vus auparavant et nous le voyons dans ‘Star Wars: Republic # 59’.

Dans la bande dessinée, nous rencontrons le maître Jedi A’Sharad Hett (qui deviendra plus tard Lord Sith Dark Krayt), il enlève son masque devant Anakin et révèle qu’il est un humain, ce qui a surpris Anakin: «dans ma peau, je ne le suis pas. Dans mon cœur, je le suis », révèle-t-il. Il s’avère qu’il est le fils de deux humains, le maître Jedi, Sharad Hett, et une femme capturée par les Tusken quand il était jeune et élevé par eux. Il parait Les humains et les Tuskens ne sont pas génétiquement compatibles et ils sont une race unique.

Le problème est qu’une grande partie de cela n’est plus canon depuis que Disney a repris les droits et bien que la série ne révèle probablement pas le secret, nous vous montrons les illustrations que c’est à quoi ressemblent les Tusken Raiders sous le masque ou du moins ce sont les idées originales, peut-être que dans le futur de Star Wars, ils révéleront plus de détails.