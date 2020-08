Disney a publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain film original de Disney Channel, «Secret Society Of Second-Born Royals», qui arrivera à Disney + le vendredi 25 septembre.

«Secret Society of Second Born Royals» suit Sam, un adolescent rebelle royal en deuxième position sur le trône du royaume d’Illyrie. Tout comme le désintérêt de Sam pour le mode de vie royal est à son plus haut niveau, elle découvre qu’elle a des capacités surhumaines et est invitée à rejoindre une société secrète composée de membres de la famille royale extraordinaires similaires, chargés de protéger le monde. Avec les conseils de leur instructeur de la société secrète James, Sam et une nouvelle classe de recrues royales doivent d’abord apprendre à exploiter leurs nouveaux pouvoirs dans un camp d’entraînement top secret avant de pouvoir sauver le monde.

Voici un nouvel aperçu du prochain film:

«Secret Society of Second Born Royals» arrive à Disney + le vendredi 25 septembre

