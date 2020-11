La série “ The Big Bang Theory ” était quelque chose de spécial par rapport aux autres sitcoms à succès, car elle montrait un groupe d’amis très différent, qui étaient considérés comme geeks avoir un grand goût pour la bande dessinée et la science-fiction, quelque chose de jamais vu dans la série, en plus d’être des scientifiques avec un grand intellect, quelque chose qui n’avait pas été vu non plus mais qui a enchanté le public et l’accueil était tel que ‘La théorie du Big Bang’ fait que les gens étudient la science.

Bien que ce ne soit pas le thème central de la série, mais la science était une partie importante de la série, car chacun des protagonistes a une approche réelle, étant astrophysiciens, neuroscientifiques, ayant entre autres des diplômes de maîtrise et toutes ces questions avaient une support scientifique, puisque la série avait un conseiller qui vérifiait que chaque théorie ou chaque note du tableau noir était vraie.

avec curiosité ‘La théorie du Big Bang’ fait que les gens étudient la science, puisque depuis la création de la série, il y a eu une augmentation du nombre d’étudiants dans des carrières axées sur les sciences et, selon certains index, grâce à la série, car certains ont trouvé leur vocation en regardant cette importante sitcom qui a battu des records d’audience.

Ce n’est pas le seul cas où une série ou un film a contribué à répandre une certaine discipline, car après la première de ‘Karate Kid’ En 1984, beaucoup de jeunes ont décidé de suivre des cours d’arts martiaux, qui sont devenus populaires pendant plusieurs années et semblent se répéter avec la première de la série. «Cobra Kai».