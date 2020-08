Avertissement amical: nous sommes sur le point de gâcher l’épisode de jeudi de Course de dragsters du Canada. Si vous n’avez pas regardé, passez à WOW Presents Plus. Ensuite nous parlerons.

De la saison 12 et All Stars 5 à Vegas Revue et à cette édition «secrète» des célébrités, la franchise Drag Race a été un point lumineux constant en ces temps difficiles. Mais la toute première adaptation canadienne de la compétition s’est avérée être un plaisir particulièrement inattendu, et après avoir passé à peine 10 semaines dans le Nord, nous ne sommes pas prêts pour la fin de la course.

Malheureusement, c’est la réalité à laquelle nous devons faire face maintenant que les trois derniers candidats à la course canadienne de dragsters ont été dévoilés. L’épisode de jeudi, qui a accueilli la meilleure Judy Michelle Visage de RuPaul en tant qu’hôte invité spécial supplémentaire, a chargé les quatre reines restantes – Jimbo, Priyanka, Rita Baga et Scarlett BoBo – de réaliser des interprétations exagérées de «O Canada», puis d’en basculer trois. regards dos à dos sur la piste.

Et personne ne peut dire que les reines n’ont absolument pas réussi à jouer au Snow Ball. La veste de sapin de Noël collante de Priyanka était parfaite pour la catégorie Executive Holiday Party Realness, le look Apres the Apres Ski de Rita Baga a été salué comme un «art de la performance», et nous croyons sincèrement que toutes les robes Ice Queen Eleganza pour femmes gagneraient le sceau d’approbation d’Elsa (même si elle passait probablement poliment le casque géant et bancal de Jimbo).

En tant que gagnante du défi de cette semaine, Scarlett BoBo a été la première reine envoyée à la finale de la semaine prochaine, suivie de près par une Priyanka «sûre». (« Je suis arrivé à la finale? On a réussi, salope! »)

Cela a laissé Jimbo et Rita à la synchronisation labiale pour la dernière place, face à l’air de Tegan et Sara « Closer ». Aucune des tenues des reines ne se prêtait à la danse flexible, mais Rita était assez intelligente pour retirer une paire de ciseaux de son décolleté, qu’elle utilisait pour libérer ses jambes; l’image de Rita traînant ses fesses le long de la piste comme un chien sur un tapis restera longtemps avec nous.

Lorsque la poussière retomba, Jimbo fut tragiquement envoyé à l’emballage («Whyyyy?!»), Révélant le tout premier Top 3 de la course de dragsters au Canada: Scarlett BoBo, Priyanka et Rita Baga.

Quelle reine allez-vous encourager lors de la finale de la semaine prochaine? Et que pensez-vous de l’élimination de Jimbo? Quoi que vous pensiez, déposez-le dans un commentaire ci-dessous.

