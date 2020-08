Bien que l’événement de célébration de Star Wars de cette année n’ait pas lieu en raison de la situation du coronavirus, Disney publie toujours une partie de la marchandise exclusive qui aurait été vendue lors de l’événement, y compris un t-shirt et un ensemble de broches, mettant en vedette des personnages de Disney + Spectacle original, The Mandalorian.

L’ensemble de broches et t-shirts mandaloriens comprend Cara Dune, IG-11 et The Mandalorian. Il existe également des décors avec des personnages de Star Wars: The Rise Of Skywalker et Star Wars: The Empire Strikes Back.

Les fans qui avaient acheté des billets pour l’événement original recevront 3 jours d’accès anticipé au magasin de marchandises exclusif Star Wars Celebration. La période d’accès anticipé débutera officiellement le vendredi 28 août à 12 h. ET sur StarWarsCelebration.com. Les détenteurs de billets originaux pour la date de l’événement recevront un e-mail de Star Wars Celebration avec des détails sur la façon d’activer leur compte Star Wars Celebration Store; ils doivent activer ce compte et être connectés à la boutique pour effectuer des achats pendant la période d’accès anticipé. Les fans qui ont demandé un remboursement de crédit de marchandise recevront un e-mail distinct de Star Wars Celebration contenant un code de carte-cadeau unique à utiliser lors du paiement dans la boutique Star Wars Celebration.

Ceux qui n’ont pas acheté de billet pour Star Wars Celebration pourront effectuer leurs achats à partir du lundi 31 août à 12 h. ET sur StarWarsCelebration.com.

Voici un aperçu de l’ensemble The Mandalorian Pin Set & T-Shirt Combo:

Allez-vous prendre cet ensemble combo mandalorien?

