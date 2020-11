Le tournage de la deuxième saison de Stargirl , et nous savons déjà qui va donner vie à un autre membre de JSA, Thunderbolt.

Dans la première saison de Stargirl, Courtney (Brec Bassinger), fouillant dans les souvenirs de la Justice Society, il apporta avec lui une plume rose apparemment inoffensive, qui Pat (Luke Wilson) a été réitéré à plusieurs reprises comme un objet extrêmement puissant et dangereux. .. Mais est-ce que quelqu’un l’écoute déjà? .

Le fait est que maintenant nous aurons l’occasion de découvrir le sens de ses propos, puisque l’acteur et comédien Jim Gaffigan a été choisi pour incarner Thunderbolt, le génie de la cinquième dimension capable de conférer de puissantes capacités à ses alliés. cependant, comme la description officielle du personnage, «les souhaits que vous entendez causent souvent plus de problèmes que vous ne le pensez. Malgré ses désastres surnaturels pratiquement constants, le cœur de Thunderbolt est toujours plein de bonnes intentions, même s’il est blessé par la perte d’amis qui sont venus. manquer au cours de sa longue vie.

Connaissant le format du spectacle, il est possible que le génie soit intentionnellement évoqué, mais plus encore que cela arrive par hasard, et que tout cela puisse par la suite se traduire par une nouvelle incarnation du personnage (peut-être Jakeem?) rejoignant les rangs de la plus récente JSA.

Nous verrons ce qui se passe dans la deuxième saison de Stargirl quand il fait ses débuts en 2021 sur The CW.