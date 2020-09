StarzPlay revient pêcher dans le catalogue Hulu afin que nous ne soyons pas en reste sans pouvoir profiter de la série de la plateforme américaine, qui n’est pas disponible en Espagne. Après les récentes premières de ‘Normal People’ ou la deuxième saison de ‘Ramy’, en septembre ce sera au tour de ‘High Fidelity’, qui arrive enfin dans notre pays après avoir été créée en début d’année.

Zoë Kravitz dans ‘High Fidelity’

Le lancement de ‘High Fidelity’ sur StarzPlay aura lieu le 10 septembre. A partir de ce moment, les épisodes de la première saison seront disponibles en Espagne et en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Grande-Bretagne et dans d’autres territoires clés d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie. Pour y accéder, vous devez disposer d’un abonnement direct à la plateforme, qui dispose de sa propre application sur iOS et Android, ou être client de certains packages d’Orange, de Vodafone ou d’autres sociétés.

Changement de protagoniste, même esprit

«High Fidelity» s’inspire du roman homonyme écrit par Nick Hornby et de son adaptation cinématographique, sorti en 2000. A cette occasion, Le rôle principal passe de John Cusack à Zoë Kravitz, qui joue Rob, une jeune femme qui dirige un magasin de disques et qui raconte ses relations amoureuses d’une manière indissociable de sa passion pour la musique.

La première de la série en Espagne aura lieu un mois après son annulation par Hulu, malgré le potentiel d’offrir plus de saisons que Kravitz a déclaré à Variety: « Je pense qu’il y a beaucoup de croissance à venir pour tout le monde et beaucoup de difficultés à entrer. Il y a beaucoup d’endroits à visiter et j’aimerais le faire. »Cependant, cette évolution n’a pas été possible.