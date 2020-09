Celui qui était tronista de « Femmes et hommes et vice versa » elle est complètement outrée. Cela a été reflété dans «Bi Happy», la chaîne de la plateforme vidéo Mediaset Espagne qu’elle partage avec son petit ami Pablo Pisa. Et c’est qu’après avoir montré des images de combien ils profitaient tous les deux de leurs vacances à Majorque, elle voulait répondre à tous ceux qui lui reprochent d’avoir pris du poids ces derniers mois. Elle l’a manifestement indignée et en a assez de ce qu’elle entendait.

Steisy

« Je suis très énervé », a commencé par dire, puis s’est montré surpris et perplexe que ce sont des nouvelles qu’il a pris du poids. « J’ai été sorti dans tous les magazines et sites Web du monde, est-ce que le poids des femmes doit vraiment être d’actualité? Qui suis-je putain? Maradona? « , Steisy s’est douchée totalement indignée. » Pourquoi n’est-ce pas une nouvelle que je suis une tante spectaculaire? « , Se demandait la collaboratrice de télévision avant de remercier ses partisans pour les expressions d’affection. « Heureusement, il y en a plus qui me soutiennent que ceux qui ne le font pas, donc cela vaut pour mes haineux », a condamné.

Elle a catégoriquement reconnu que « je ne suis pas affectée par les critiques » et n’a donc pas hésité à se lever, à montrer son corps et à faire comprendre que ces plaintes de beaucoup concernant son poids « Je les ai mis là. » «Nous sommes égoïstes (…) nous ne sommes ni empathiques ni éduqués (…) alors je vais te répondre: je chie sur ta putain de mère « , a continué la fille avant rappelez-vous à quel point certains garçons et filles souffrent lorsqu’ils n’atteignent pas leur «poids idéal» selon beaucoup. Steisy ne comprend pas qu’il y a des gens qui n’hésitent pas à écraser les autres simplement parce qu’ils pèsent plus ou moins.

« Je prends des médicaments »

De plus, elle a rappelé qu’elle elle est en parfaite santéPour cette raison, personne n’a le droit de critiquer ce que vous pesez car, en plus, derrière cette prise de poids, il peut y avoir plusieurs raisons. «Je fais une taille 42 et je veux avoir 50 ans. Je suis agile, j’ai l’air bien (…) et je n’ai aucun des problèmes que cause l’obésitéPourquoi dois-je me sentir malade? », A-t-elle poursuivi. Enfin, elle a voulu expliquer cela a pris du poids parce qu’il prend des médicaments, bien qu’il ait préféré attendre la prochaine tranche de son format pour révéler ce qu’il souffre. « Je vais vous en parler la semaine prochaine, mais d’abord, et cela vaut pour mes ‘haineux’, pensez que vous n’êtes personne pour parler de personne ».