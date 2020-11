Les fans ont regardé comme dans la huitième saison de ‘Arrow’, Oliver Queen a mis fin à sa croisade en tant que Green Arrow et a donné sa vie pour restaurer le multivers dans ‘Crisis on Infinite Earths’ Maintenant, grâce à ses réseaux sociaux, il est devenu connu que Stephen Amell a fait une blague, avec son humour noir classique, sur son départ de la série ‘Arrow’.

Bien que le décès d’Oliver Queen ait marqué la fin des apparitions de Stephen Amell dans Arrowverse, beaucoup de choses ont changé depuis cet événement, car on sait que “ Batwoman ” ne jouera plus dans Ruby Rose, et il a été officialisé que la série ‘Supergirl’, mettant en vedette Melissa Benoist, prendra également fin après avoir terminé sa saison en 2021.

Pour toute cette actualité, Stephen Amell a fait une blague sur ses réseaux sociaux, puisqu’il a montré une photo où se trouvent lui, Benoist et Gran Gustin, et vous pouvez le voir l’acteur a laissé le protagoniste de ‘The Flash’ avec la couleur, tandis qu’Amell et Benoist sont en niveaux de gris. Aussi, que l’acteur a seulement écrit: “Trop tôt”, faisant référence à la fin de sa série.

Trop tôt. pic.twitter.com/PNZP6kaG7H – Stephen Amell (@StephenAmell) 4 novembre 2020

Amell a récemment révélé qu’il avait discuté de certains projets avec le créateur d’Arrowverse, le producteur Greg Berlanti, pour présenter une neuvième saison de “ Arrow ”, mais voyant que cela ne semblait plus organique, ils ont décidé de mieux laisser l’histoire telle qu’elle avait été. Malheureusement, C’est un fait que le spin-off de ‘Arrow’, qui allait montrer la fille d’Oliver et Felicity, est annulé.

Bien que certains fans soient nostalgiques de ne jamais voir Amell dans son rôle emblématique d’Oliver Queen, ils sont également heureux que l’acteur ait pu dire au revoir à son personnage dans les meilleurs termes possibles. en plus de laisser son personnage au sommet de la série Arrowverse.