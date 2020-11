La série Marvel Studios continuera là où “ Avengers: Endgame ” s’est terminé et bien qu’il semble que tout soit plein de scènes tristes où Scarlet Witch veut seulement que sa bien-aimée revienne, les avancées nous ont montré que loin d’être comme ça, en fait, il y aura une atmosphère au style de programmes de télévision américains classiques tels que ‘I Dream of Jeannie’ ou ‘The Dick Van Dyke Show’, mais pas seulement qu’ils Les enregistrements de “ WandaVision ” prennent un élément de comédie, nous vous disons les détails.

Une interview récente pour EW a été publiée et avec ces nouvelles images de la série, où apparemment Wanda serait piégée dans un monde alternatif où Vision est toujours en vie et où ils peuvent créer un avenir avec leurs enfants Thomas et William.

Mais bien sûr, tout ne sera pas parfait et ce jeu au fil du temps peut être le début de gros problèmes pour le MCU, ce qui le rend sans aucun doute plus intéressant. Quant au programme, les enregistrements «WandaVision» reprennent un élément de comédie, il s’agit du public en direct. Tous les participants, comme prévu signé un accord de confidentialité strict afin qu’aucun détail ne vienne au jour et ne gâche le spectacle au reste du monde qui attend toujours un projet Marvel pour cette année.

“C’était fou”, a déclaré la star Elizabeth Olsen. «Il y avait quelque chose de très méta dans ma propre vie parce que J’ai visité ces enregistrements quand j’étais enfant, où mes sœurs travaillaient [en ‘Full House’]».

Entertainment Weekly a révélé ces nouvelles images de ‘WandaVision’ 😱📺 Qui veut déjà le voir? Publié par Wipy TV le mardi 10 novembre 2020

“Nous étions tous tellement excités à la fin que nous voulions continuer à diriger le spectacle”, a ajouté Paul Bettany. “Peut-être l’emmener en tournée ou quelque chose comme «WandaVision sur glace».“

L’idée était de recréer une sitcom des années 50 et pour cela elle a été enregistrée en noir et blanc en utilisant éclairage et lentilles de l’époque, même la production s’habillait selon les moments où ils reflétaient. Il convient également de noter qu’ils ont utilisé des astuces de caméra qui ont été utilisées dans des séries comme “ Bewitched ”, nous avons hâte de le voir sur Disney +, il devrait sortir en décembre de cette année, mais il n’y a rien d’officiel pour le moment.