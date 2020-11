Mexico.- Entre les premières de Disney + pour la saison des vacances c’est le film Amadrinhada, avec Isla Fisher (Crazy About Shopping, The Wedding Rompers) et Jillian Bell (Brittany’s Career, Until The Body Holds).

Amadrinhada sera disponible le vendredi 4 décembre exclusivement sur Disney +.

De quoi parle Amadrinhada?

Le film est une comédie de Noël sur une jeune fée marraine inexpérimentée nommée Eleanor (Jillian Bell), qui, en découvrant que sa profession est sur le point de s’éteindre, décide de montrer au monde que les marraines fées sont toujours nécessaires.

Après avoir trouvé une lettre égarée d’une fille de 12 ans en détresse, Eleanor décide de la chercher et découvre que cette fille, Mackenzie (Isla Fisher), est maintenant une mère célibataire de 40 ans qui travaille pour un journal télévisé à Boston.

Après avoir perdu son mari il y a quelques années, Mackenzie a renoncé à l’idée de «heureusement pour toujours», mais la tenace Eleanor insistera pour que Mackenzie donne une nouvelle chance au bonheur, qu’elle le veuille ou non.

Amadrinhada est réalisé par Sharon Maguire (Journal de Bridget Jones) et produit par Justin Springer (DUMBO, TRON: The Legacy). Diane L. Sabatini (LA DAME ET LE TRAMP).

Le casting est également composé de Santiago Cabrera, Mary Elizabeth Ellis, Jane Curtin, June Squibb, Jillian Shea Spaeder, Willa Skye, Artemis Pebdani, Utkarsh Ambudkar et Stephnie Weir.

