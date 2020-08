Avec l’arrivée de septembre, de nombreux espaces de télévision reviennent aux grilles et leurs visages, partis en vacances, reviennent avec des batteries chargées. C’est le cas de Susanna Griso, qui Il revient pour diriger ‘Public Mirror’, succédant à qui a été sa remplaçante cette fois, Lorena García, devant le «Miroir public d’été».

Susanna Griso revient à ‘Public Mirror’

Lorena García présentera son dernier programme de la saison le lundi 31 août et Ce sera le mardi 1er que Griso reviendra pour diriger le magazine accueillant septembre. Antena 3 fait déjà la promotion de ce retour en montrant des images du présentateur sur le plateau revoyant, avec un partenaire, des parties du scénario.

« Cette année, plus que jamais … », commence à dire la voix off de cette promo, et c’est Susanna Griso qui reprend la phrase et, en souriant, la complète par « Nous sommes de retour! ». Le présentateur était en charge du format jusqu’au 10 juillet, après une saison au cours de laquelle le coronavirus a occupé une grande partie du temps de ses programmes, pour informer les téléspectateurs de chaque dernière heure.

Les masques qui utilisent le visage de Griso

Après les vacances et l’heure de déconnexion, le coronavirus continuera d’être le thème principal de « Public Mirror » au retour de Griso, qui au cours de l’été a fait la une des journaux pour une arnaque. Un escroc a utilisé le visage du présentateur pour donner de la fiabilité à ses masques, qui ont atteint leurs clients en très mauvais état. Il aurait pu empocher 200 000 euros, mais en commettant un triple crime: un de fraude, un autre contre la santé publique et un autre de publicité trompeuse.