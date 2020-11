‘La théorie du Big Bang’ Il a eu une carrière spectaculaire de 12 saisons. Au final, tous les personnages s’emboîtaient si bien que la série a réussi à être un succès année après année, mais tout n’était pas si facile au début. Le pilote original de l’émission a été rejeté. Il a fallu des années pour faire passer le second en ondes et, apparemment, prévoit de le personnage clé Raj Koothrappali était à l’origine très différent.

L’acteur Kunal nayyar Il s’est récemment entretenu avec Metro UK dans une interview où il a parlé de son temps sur The Big Bang Theory. Plus précisément, a parlé des origines de son personnage, et il s’avère que les producteurs évoluaient à l’origine dans une direction différente. Apparemment, son nom était Dave et le spectacle a accepté des auditions de personnes de toutes ethnies.

«Quand ils ont rassemblé le casting de Big Bang quand j’étais prêt pour un rôle, à l’époque le personnage s’appelait Dave, et il était censé être un Américain de première génération … mais je suis venu et j’ai amené ma grande personnalité de New Delhi avec moi Je faisais les auditions contre des Coréens, des Japonais, des Pakistanais, des Chinois … ils essayaient vraiment de remplir les différents personnages de cette émission. Ce n’était pas particulièrement “oh ici nous voulons un scientifique indien”. J’ai eu beaucoup de chance”, raconte l’acteur dans l’interview.

D’une certaine façon, L’histoire de Kunal Nayyar et l’évolution de Raj sont similaires à ce qui est arrivé à la série en général. Le pilote d’origine a été filmé et cela ne s’est pas particulièrement bien passé. Le créateur Chuck Lorre a même dit un jour sans ambages que “ça craignait”. Le réseau a laissé les créateurs revenir à la table des scripts, décidant finalement de conserver ce qui fonctionnait, à savoir Sheldon et Leonard, et retravaillant presque tout le reste. Dans le cadre de ce travail, les acteurs ont auditionné pour plusieurs nouveaux personnages, dont Penny, Howard et le Dave susmentionné.

Au départ, son personnage n’allait pas être hindou



De toute évidence, Kunal Nayyar a cloué son audition, et à ce moment-là, la décision a été prise de peaufiner un peu le personnage.

“Ils m’ont permis d’être vraiment une hindoue de première génération, avec tout ce que cela implique. C’est ce que nous faisons tous. Nous avons tous des appropriations culturelles qui nous unissent, dont parfois nous nous enfuyons, et d’autres fois, sans que nous le sachions, nous tombons, et je pense qu’ils ont trouvé un très bon équilibre avec Raj », explique l’acteur.

La série a été, bien sûr, un succès retentissant à la fin de sa grande époque. Il a permis à toutes ses stars de gagner beaucoup d’argent, a engendré un spin-off et a également ouvert les portes à d’autres projets. Nayyar est récemment apparu dans un épisode très bien accueilli de Criminal: UK, sur Netflix jouant un type de rôle très différent, et est même apparu en tant qu’acteur vocal dans les deux derniers films des Trolls.