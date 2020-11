Après une finale de saison choquante et révélatrice, Eric Kripke, a jeté les bases pour présenter une nouvelle et spectaculaire session, qui continueront sûrement à prendre plusieurs références des autres univers cinématographiques de super-héros qui existent actuellement, donc ‘The Boys 3’ adapterait un film Marvel.

On le sait, les super-héros qui habitent l’univers de ‘The Boys’ sont une parodie des personnages de DC et Marvel, en fait, dans cette deuxième saison, la production a décidé de présenter au sein de la série, la réalisation de un film des Sept dans le style de Zack Snyder, Cependant, cette fois, ils pourraient aller plus loin et copier l’intrigue d’un film MCU.

Comme nous nous en souviendrons, la deuxième saison s’est terminée avec Hughie allant demander un emploi au bureau de la membre du Congrès, Victoria Neuman, comme considérez qu’il existe une autre façon de tuer Vought et cela ne doit pas nécessairement être dû à la violence que Billy Butcher et le reste des garçons suivent.

Cependant, il est très probable que La décision de Hughie ne sera pas bien vue par le reste de l’équipe, ce qui conduirait à une nouvelle confrontation, il est donc possible qu’au cours de la troisième saison, nous voyons une étrange version de ‘Civil War’ dans laquelle Campbell affrontera Billy Butcher et Starlight en raison de leurs points de vue différents.

D’une part, Billy Butcher et The Boys considèrent que la seule façon de mettre fin à Vought et The Seven est par des méthodes illégales, c’est-à-dire en les assassinant et d’autre part, Victoria Neuman, pense qu’une réglementation des super-héros devrait être faite, quelque chose qui Hughie voit comme la meilleure option, mais ce ne serait pas du goût des garçons, considérant que Kimiko est aussi un super.

Est ainsi les deux idéologies finiront par se heurter, permettant à Huguie de se heurter à ses anciens coéquipiers, dont Starlight, qui a déjà montré qu’elle était déterminée à mettre la loi de côté pour mettre fin à Vouht une fois pour toutes, aboutissant à une sorte de de «Civil War» dans l’intrigue, de cette manière, «The Boys 3» adapterait un film Marvel, dans lequel Hughie représenterait Iron Man et Billy Butcher en compagnie de Stralight serait Captain America.