Netflix revient à ses plans initiaux avec The Crown: la série se poursuivra jusqu’à sa sixième saison. L’annonce qui est arrivée aujourd’hui modifie ce que la plateforme elle-même avait communiqué en début d’année. Puis il a assuré par un communiqué officiel que la série allait se terminer plus tôt que prévu, dans sa cinquième saison. Maintenant, les plans sont revenus aux originaux, puisque son créateur, Peter Morgan, avait soulevé l’histoire du règne d’Elizabeth II d’Angleterre comme une production de six saisons dans laquelle l’actrice qui jouait la reine (et le reste) allait changer. du casting principal) toutes les deux livraisons. Les deux premières séries d’épisodes mettaient en vedette Claire Foy tandis que les deux suivantes sont dirigées par Olivia Colman, qui dira au revoir au personnage lors de la quatrième saison. Pour le cinquième opus, une nouvelle reine a déjà été choisie: l’actrice britannique Imelda Staunton (Sense and Sensibility, Shakespeare in Love) sera en charge de jouer le monarque lors des deux dernières saisons de la série.

L’annonce de l’extension de la série pour une saison de plus (dont la plateforme a une nouvelle fois précisé qu’il s’agirait de la dernière de la production) est passée par les comptes officiels Netflix sur les réseaux sociaux. C’est ainsi qu’ils ont également publié quelques déclarations du scénariste Peter Morgan: “Quand nous avons commencé à discuter de l’intrigue de la cinquième saison, il est devenu clair que, pour rendre justice à la richesse et à la complexité de cette histoire, nous devions revenir au plan initial et tourner une sixième saison” . Il semble que la plateforme ait voulu satisfaire les vœux du créateur de l’une de ses fictions les plus applaudies et récompensées (il a déjà accumulé huit Emmy Awards et trois Golden Globes).

Palace News: Ils confirment qu’il y aura une sixième et dernière saison de #TheCrown, en plus des cinq annoncées précédemment. – Netflix Espagne (@NetflixES) 9 juillet 2020

Cependant, Morgan a également précisé que cette extension de chapitre ne signifie pas que la série rassemblera les derniers événements de la vie de la famille royale britannique. “La saison 6 ne nous rapprochera pas du présent, elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail.” De cette manière, il semble probable que des événements tels que la décision du prince Harry et Meghan Markel de s’installer en Amérique et de cesser d’utiliser le titre de Son Altesse Royale ou l’implication du prince Andrew dans le scandale du pédophile américain Jeffrey Epstein restent en dehors de son argument. .

La quatrième saison de la série, la dernière à jouer Olivia Colman, a terminé le tournage à la mi-mars, juste avant que le verrouillage britannique ne soit décrété. Sa première est prévue pour la fin de cette année.