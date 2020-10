Ce n’est pas parce que quelqu’un est mort qu’il est parti. The Curse of Hill House, l’une des séries avec les adeptes les plus dévoués de Netflix, a développé un drame familial sous le couvert d’une histoire d’horreur, avec des fantômes qui habitaient un grand manoir et des membres d’une famille sous la forme de traumatismes profonds . Désormais converti en une série avec des saisons qui racontent des histoires indépendantes, il revient cet automne (toujours sans date de sortie précise) avec The Curse of Bly Manor, dont EL PAÍS avance ses premières images.

“La deuxième saison est une histoire d’amour, mais sombre et gothique”, déclare Mike Flanagan, créateur et directeur général de la série, dans une interview par e-mail. «Je suis très attiré par les histoires de familles et de traumatismes, et Bly Manor parle d’une famille qui se rétablit, mais ce n’est pas le genre de traumatisme existentiel auquel nous sommes confrontés à Hill House. Cette saison parle de la perte de l’innocence et du traumatisme de grandir », anticipe-t-il. «Les deux saisons sont assez différentes mais elles viennent d’un lieu commun. Ce sont des branches du même arbre ».

Si dans Hill House le point de départ était l’œuvre de Shirley Jackson (1916-1965), cette fois l’accent est mis sur le récit d’Henry James (1843-1916) et, en particulier, sur le roman Another Turn of the Screw (1898). L’action de la série se déroule dans les années 80 et se déplace en Angleterre. Henry Wingrave engage une jeune nounou américaine, Dani Clayton, pour s’occuper de ses neveux orphelins. Les enfants ont non seulement subi la perte tragique de leurs parents, mais aussi celle de leur ancienne nourrice, décédée dans d’étranges circonstances. Pour s’occuper des plus petits, la femme déménage pour vivre au Bly Manor, où elle aura la compagnie de la femme de ménage, Mme Grose, le chauffeur Owen et le jardinier Jamie. Mais vous vous rendrez vite compte que le passé du manoir est encore trop présent dans ses murs.

Lorsqu’ils ont commencé à évoquer la possibilité d’une deuxième saison, Flanagan ne doutait pas qu’ils devaient continuer pour Henry James. «A Turn of the Screw et The Curse of Hill House sont considérés comme les deux plus grands exemples de fiction house hantée dans la littérature, donc Bly Manor était la prochaine étape naturelle», explique-t-il. Il existe de nombreux points communs entre le travail de Shirley Jackson et celui de Henry James. «Vous pouvez retracer la lignée de la fiction d’horreur. Vous pouvez voir comment Stephen King ne serait pas Stephen King sans Shirley Jackson, et comment Shirley Jackson ne serait pas Shirley Jackson sans Henry James. C’est une chaîne qui se nourrit, s’inspire des œuvres précédentes, les élargit et les change », témoigne le créateur et réalisateur du premier des neuf chapitres de cette nouvelle saison.

Comme il l’a fait à Hill House, Flanagan rejoue le matériel original pour le réinventer. «Je vois les deux saisons comme un moyen d’exprimer mon amour pour la grande littérature d’horreur et d’essayer de prendre toutes ces pièces et de les mélanger d’une manière révérencieuse mais aussi fraîche et amusante, en particulier avec des histoires qui existent depuis si longtemps. […], pour que des gens comme moi, qui ont vécu avec ces histoires toute notre vie, la ressentent comme une lettre d’amour aux grandes histoires de fantômes que nous avons lues ».

Avec Another Turn of the Screw, le créateur et l’équipe d’écriture de la série ont profité d’autres histoires avec des touches de fantaisie et de terreur écrites par Henry James, telles que les histoires The Happy Corner et The Legend of Certain Ancient Clothes. «Certaines de ses histoires ont encore des échos dans les œuvres d’horreur contemporaines. Je pense que The Legend of Certain Ancient Clothes, en particulier, a des échos dans The Ring, The Curse et d’autres classiques. C’est un honneur de jouer sur ce terrain », déclare Flanagan.

Le casting de The Curse of Bly Manor combine certains des interprètes de Hill House et de nouveaux visages. Les répétiteurs incluent Victoria Pedretti comme nouvelle nounou, Henry Thomas comme oncle des enfants et Oliver Jackson-Cohen comme Peter Quint. De plus, Kate Siegel et Katie Parker reviennent également avec des personnages qui n’ont pas été révélés. «J’adore ces connexions, c’est quelque chose que j’aime vraiment dans les séries d’anthologies. Il y a certains acteurs avec lesquels j’aime travailler et avec qui je le ferai chaque fois que j’en aurai l’occasion », dit Flanagan. Ils sont rejoints par des ajouts tels que T’Nia Miller, Rahul Kohli, Amelia Eve, Tahirah Sharif ou les deux enfants qui jouent les orphelins, Amelie Bea Smith et Benjamin Evan Ainsworth.

L’un des aspects qui a le plus retenu l’attention de The Curse of Hill House était la combinaison de différents calendriers et du jeu narratif qu’il proposait. Ce cadre sera à nouveau présent dans les nouveaux chapitres. «C’est l’une de mes choses préférées dans la narration longue. La structure de l’histoire est comme l’architecture, elle peut être belle en elle-même », explique le showrunner. «Les histoires de fantômes parlent de l’effet du passé sur le présent. Dans ce cas, la gestion de ces délais et la recherche d’une bonne approche de cette structure étaient l’une des raisons pour lesquelles je voulais le faire. Avec Bly Manor, le spectateur bénéficiera d’une seconde visite pour assembler les pièces de ce puzzle complexe ».

Désormais Flanagan, qui, avec son collaborateur Trevor Macy, a signé un accord avec Netflix début 2019 pour créer des séries pour la plateforme pendant plusieurs années, est plongé dans le tournage de Midnight Mass, sa deuxième série pour Netflix. Son histoire se déroule sur une île où, après l’arrivée d’un mystérieux jeune prêtre, la communauté commencera à vivre des miracles et de terribles présages. «Nous venons de commencer à tourner et je ne peux pas vous dire grand-chose, mais je suis très enthousiasmé par ce que nous créons. Je travaille sur cette histoire particulière depuis très, très longtemps. C’est de loin le projet le plus personnel de ma carrière ».

Avec Midnight Mass, il continuera à plonger dans la terreur, un domaine que Flanagan a longtemps exploré. “Je pense que la société s’accroche à ce genre parce que c’est là que nous pouvons explorer nos natures les plus sombres et les choses qui nous font le plus peur pendant que nous sommes en sécurité et, espérons-le, nous armer d’un peu plus de courage lorsque nous revenons dans le monde réel.” reflète le réalisateur et scénariste de films comme Ouija: l’origine du mal, Hush ou Doctor Sleep.