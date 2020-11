C’est la série numéro 1 en audience de Netflix Espagne et dont tout le monde parle: ‘La malédiction de Bly Manor‘(La hantise de Bly Manor).

C’est une série indépendante mais considérée comme une sorte de suite à ‘The Curse of Hill House’, promue par la même équipe et qui répète à peu près le même casting de protagonistes, puisqu’elle fait déjà partie d’une sorte de franchise sous le titre de «La malédiction de …».

‘The Curse of Bly Manor’ a été créé par Mike Flanagan

Il repose en partie sur les travaux de Henry James, en particulier dans son roman de 1898, «Le tour de la vis».

“ The Haunting of Bly Manor ” a été créé sur Netflix le 9 octobre et les stars Victoria Pedretti (‘Tu’), Oliver Jackson-Cohen (‘L’homme invisible’), Amelia veille, Henry Thomas, Kate Siegel Oui Carla Gugino.

La fin a été l’une des plus analysées par les experts.

ATTENTION, SPOILER. Ne lisez pas d’ici si vous n’avez pas vu toute la série.

À la fin du neuvième chapitre, nous découvrons que le narrateur de l’histoire est en fait le jeune jardinier Jamie, maintenant une femme mûre, et assiste au mariage de la fille de l’histoire, Flora. Les invités font également partie des protagonistes de l’histoire originale du manoir Bly Manor.

De plus, à la fin, nous voyons une main posée sur l’épaule de Jamie, l’interprétant comme le fantôme Dani, Miss Clayton, la gouvernante des enfants. Il est donc évident que toute l’histoire n’était pas vraiment une intrigue d’horreur normale, mais une belle histoire d’amour au fil des ans. Dani n’a jamais abandonné son amour, même après la mort.

La chanson de fin de la malédiction de Bly Manor

La chanson qui accompagne la scène finale a également été largement commentée. Il s’agit de ‘Je vais croire‘par le chanteur américain Sheryl Crowqui était très populaire dans les années 1990. Elle a maintenant 58 ans mais tout le monde se souviendra d’elle pour sa chanson populaire »Tout ce que je veux faire‘, sorti sur l’album de 1993’ Tuesday Night Music Club ‘. Dans ce même album est apparu, d’ailleurs, «I Shall Believe».

‘I Shall Believe’ a été co-composé par Crow et le producteur Bill Bottrell.

Paroles de la chanson:

Viens à moi maintenant

Et pose tes mains sur moi

Même si c’est un mensonge

Dis que tout ira bien

Et je croirai

Je suis brisé en deux

Et je sais que tu es sur moi

Que je ne rentre qu’à la maison

Quand je suis si tout seul

Mais je crois

Que tout ne sera pas comme ça

Tu penses que ça devrait être

Il semble que chaque fois que j’essaye de faire les choses correctement

Tout me tombe dessus

S’il te plaît dis honnêtement que tu ne m’abandonneras pas

Et je croirai

Et je croirai

Ouvre la porte

Et montre-moi ton visage ce soir

Je sais que c’est vrai

Personne ne me guérit comme toi

Et tu détiens la clé

Plus jamais

est-ce que je me détournerais de toi

Je suis si lourd ce soir

Mais ton amour va bien

Et je crois

Que tout ne sera pas comme ça

Tu penses que ça devrait être

Il semble que chaque fois que j’essaye de faire les choses correctement

Tout se résume à moi

Veuillez dire honnêtement

Tu ne m’abandonneras pas

Et je croirai

Je vais croire

Et je croirai