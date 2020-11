Mexico.- La comédie musicale Homme de La Mancha, qui était dans la saison il y a quatre ans, revient maintenant au format de diffusion pour donner un seul spectacle en novembre.

Ses protagonistes Ana Brenda et Benny Ibarra ont partagé lors d’une conférence de presse via Zoom, le message de Don Quichotte sur la tolérance, la justice et la capacité de rêverie sont plus que jamais d’actualité et d’actualité:

Ana Brenda:

«Ici, nous soutenons la santé avant tout, que tout le monde va bien, qu’ils puissent profiter de l’art de chez eux, cela me semble une belle initiative; et deuxièmement, continuer à soutenir notre industrie, ce qui est très important, dans tout ce qui se passe.

Que ce travail est bon pour le monde pour l’époque que nous vivons; combien El Hombre de la Mancha est bon pour le monde, je pense que c’est un travail qui guérit toujours ».

«L’Homme de La Manche est en vigueur depuis 500 ans car il est attentif à la nature humaine, les enseignements, les paroles de Don Quichotte sont toujours un baume, une façon de renouer avec la partie la plus vulnérable et rêveuse de notre existence.

Cela signifie beaucoup de choses pour moi, tous mes collègues savent que l’expérience de l’Homme de La Mancha a changé ma vie ».

L’histoire de la comédie musicale El Hombre de la Mancha commence lorsque Miguel de Cervantes est enfermé dans une prison et alors qu’il attend un public avec l’Inquisition espagnole, il reste en sécurité avec la lecture de Don Quichotte qu’il partage avec ses compagnons d’infortune.

La fonction de streaming aura lieu le 14 novembre via la plateforme Ticketmaster Live.

La comédie musicale a eu une saison réussie en deux parties, en 2017 et 2018 avec divers protagonistes, en plus d’Ana Brenda et Benny. Ils ont participé aux rôles de Cervantes et Don Quijote Gabriel Navarro et Ernesto D’Alessio, et comme Aldonza et Dulcinea Guadalupe Lancho, Marta Fernanda et Kika Edgar.

Les chanteurs espagnols Joan Manuel Serrat et Michel Bosé ont joué le rôle de parrains et marraines à différentes occasions.

