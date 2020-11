Après un an d’attente, il a finalement fait ses débuts sur la plateforme de Disney + le premier chapitre de la deuxième saison de ‘Le Mandalorien’, qui devrait être beaucoup plus spectaculaire que son prédécesseur et ce premier épisode nous a déjà donné de grandes émotions, car parmi elles, il y a une référence à «The Phantom Menace» dans «The Mandalorian» qui est passée presque inaperçue.

Le directeur Jon Favreau est l’esprit derrière cette série et est connu pour son excellent travail et être un vrai fan de Guerres des étoiles, cette série a donc de belles références que les fans aiment découvrir et cette deuxième saison n’est pas loin derrière, car nous verrons également de nombreux personnages importants au sein de la franchise tels que Boba Fett et Ahsoka Tano.

ALERTE SPOILERS

Peu de gens ont peut-être remarqué qu’il existe un référence à ‘The Phantom Menace’ dans ‘The Mandalorian’ ce qui est très subtil, mais cela montre la grande connaissance de Favreau de la franchise, comme Din Djarin arrive sur une planète minière et rencontre Cobb vanth, mais ce personnage utilise un speeder, qui occupe une turbine, par coïncidence est identique à celui que vous utilisez Anakin Skywalker dans la compétition qui définirait votre liberté, seulement qu’elle passe du bleu au rouge.

En plus de ce détail, nous savons que Cobb Vanth porte l’armure de Boba Fett, qui l’a obtenu en négociant quelques Yawas et enfin on voit le retour de Temuera Morrison dans l’univers de Star Wars, ce premier épisode a donc montré que des choses plus spectaculaires sont à venir.