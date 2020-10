The Mandalorian, qui a clôturé vendredi sa première saison en Espagne sur Disney +, est le rêve devenu réalité des fans les plus fidèles et classiques des trois films Star Wars originaux. Il a tout ce que la dernière trilogie de films, celle de Disney justement, n’a pas réussi à synthétiser pour beaucoup de ces adeptes: respecter les règles non écrites de la fiction galactique, revenir à l’essence des aventures avec peu de complications narratives (comprises comme une vertu) , un couple de personnages mémorables (et rentables, comme la nouvelle icône de la culture populaire Baby Yoda), des slogans qui resteront pour l’histoire (“c’est comme ça” et “j’ai parlé” finiront par rejoindre “que que la force soit avec vous »ou« J’ai un mauvais pressentiment à ce sujet ») et un amour inconditionnel pour l’univers créé par George Lucas il y a plus de quatre décennies. La plateforme numérique sort le 4 mai, qui est également Star Wars Day, la série documentaire Disney Gallery: The Mandalorian, dans les coulisses de son premier grand succès télévisé à l’ère du streaming.

Le triomphe populaire de The Mandalorian, la première série d’action en direct de la saga, a une base solide dans deux fictions d’animation à succès, The Clone Wars (2010-2014 et une septième et dernière saison en 2020, déjà sous le manteau de Disney ) et Rebels (déjà distribués par la société Mickey Mouse dans ses chaînes traditionnelles entre 2014 et 2018). Créée par Jon Favreau avec l’aide de Dave Filoni, filleul artistique du créateur de la série, la nouvelle série plonge dans la mythologie établie et l’élargit de nouvelles manières. La quantité d’hommages et de clins d’œil à l’univers créé dans les années soixante-dix et quatre-vingt et à une grande partie des bandes dessinées et des livres publiés plus tard est immense. Et les références aux deux séries d’animation, à travers lesquelles Filoni a voyagé avec expertise, sont directes.

Les huit épisodes de la série documentaire, également coordonnée par Favreau, se trouvent derrière les caméras et recueillent les déclarations des interprètes et techniciens qui l’ont préparée ainsi que des images du tournage, dans lequel d’immenses écrans LED ont été utilisés sur un plateau pour créer les arrière-plans spectaculaires et qui ressemblent à de vrais paysages. Le Mandalorien, qui avant la première de sa deuxième saison l’automne prochain est déjà renouvelé pour une troisième, se déroule dans cet univers aux reflets du Far West et des films de samouraï d’Akira Kurosawa que Lucas a insufflé dans l’histoire originale et ajoute quelque chose de cette image romantique qui reste du western spaghetti, à la fois pour son protagoniste, un chasseur de primes hiératique à la Clint Eastwood, et pour la bande-son de Ludwig Göransson, qui semble au premier abord hurler devant l’univers sonore galactique créé par John Williams, mais ce qui finit par donner à la série sa propre personnalité.

La série remplit également le parcours du héros et la puissance du mythe de l’anthropologue Joseph Campbell qui a tant influencé Lucas dans les années soixante-dix et qui marquera par la suite le cinéma d’action et d’aventure et la littérature: un protagoniste qui entreprend un voyage En guise de défi malgré sa réticence initiale, il trouve une figure qui lui sert de mentor, il doit franchir des seuils, passer des tests et affronter des ennemis jusqu’à ce qu’il atteigne un grand test final. Le mandalorien auquel le titre fait allusion et qui est interprété par l’acteur chilien Pedro Pascal (avec l’aide de trois autres interprètes, puisque le personnage porte toujours un casque, dans le sillage d’autres personnages de la saga comme Dark Vador ou Boba Fett), respecte strictement les étapes du héros.

La série se concentre également sur des éléments classiques de l’univers Star Wars, avec des thèmes tels que la paternité, représentée dans les croyances mandaloriennes et la promotion par le protagoniste d’un orphelin (quelque chose qui rappelle également le manga japonais The Lone Wolf de Kazuo Koike et Goseji. Kojima), la loyauté ou l’idée candide que tout le monde a deux côtés, mais le bien l’emporte.

Le mandalorien certifie que l’avenir de la saga va au-delà des écrans de cinéma, où les projets sont annulés ou modifiés par à-coups, avec l’entrée et la sortie continues des créateurs, comme cela s’est produit avec les producteurs et scénaristes de Game of Thrones, qui a fini par abandonner Disney au profit de Netflix. Il y a trois autres projets en cours sur la plateforme: une série sur Obi Wan Kenobi qui récupère l’acteur Ewan McGregor et sera dirigée par Deborah Chow (réalisatrice de deux épisodes dans The Mandalorian), une autre sur Cassian Andor (interprétée par le mexicain Diego Luna. ) qui est apparu dans le film Rogue One, et, à mesure que Variety progresse, la scénariste Leslye Headland (co-créatrice de Russian Doll), a été engagée pour réaliser une série centrée sur un personnage féminin.

Pour le meilleur ou pour le pire, The Mandalorian est la référence par rapport à laquelle toutes les autres productions d’action en direct seront mesurées. Disney + va également profiter de Star Wars Day pour présenter sur sa plateforme le neuvième film de la saga, The Rise of Skywalker, quatre mois seulement après son passage en salles et avant d’atteindre les formats de vente physique.

Deux classiques animés et un flop

Les Clone Wars et Rebels ont commencé trop enfantins dans leurs premières saisons, mais ils prenaient du terrain et du poids avec le passage des livraisons vers des territoires plus attractifs pour les adultes. Ils ont augmenté la mythologie canonique de l’univers Star Wars avec une incision spéciale dans tout ce qui concerne les Mandaloriens. La nouvelle série d’action en direct est liée à ces deux fictions de manière très directe, à tel point qu’il est plus que possible l’apparition du Jedi Ashoka Tano, grand protagoniste notamment dans The Clone Wars, dans la deuxième saison en tant qu’actrice Rosario Dawson. Des détails tels que l’arme que le méchant de The Mandalorian portait dans son dernier épisode ont également à voir avec Rebels.

Star Wars a également subi un revers animé avec la série The Resistance (2018), qui a été annulée après sa deuxième saison. Sur la plateforme, vous pouvez également accéder à d’autres séries animées réalisées avec l’usine de jouets Lego, ainsi qu’au court-métrage Forces of Destiny avec les protagonistes féminines de la saga.