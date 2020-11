Le chanteur masqué ne devrait pas exister, selon certaines règles de la télévision. Dans ce concours, originaire de Corée du Sud, il est plus facile de voir un lapin géant en camisole de force se tortiller au rythme de Livin ‘la Vida Loca que le célèbre dans ce costume. L’éclairage est mauvais et les performances sont pires. Et pourtant, lorsque ce format a été introduit aux États-Unis il y a quelques mois, c’était un phénomène accablant. Il a attiré une audience remarquable (onze millions et demi de personnes ont regardé le dernier épisode en février) et une forte présence sur les réseaux sociaux. Le plus drôle, c’est que les concurrents sont célèbres, mais ils chantent et parlent avec une voix déformée par un appareil et sous des déguisements ridicules. Même les juges ne savent pas qui ils sont. L’intrigue alimente et élève l’étrange spectacle. “Ce n’est pas parce que quelque chose est si stupide que ça ne peut pas être drôle”, a écrit Emily Nussbaum, critique de télévision du New Yorker, lauréate de Pulitzer.

Ce format arrivera sur Antena 3 en 2020, comme l’ont indiqué des sources proches du projet à EL PAÍS. Atresmedia a racheté les droits de diffusion et développe sa version avec la société de production Fremantle Espagne (Factor X, Got Talent, Farmer cherche une épouse). Ce sera la onzième version internationale du concours, après, outre les États-Unis, l’Allemagne, le Mexique, l’Australie, les Pays-Bas, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Chine et le Vietnam: il est en passe de devenir le format le plus précieux de l’année (qui dans le format de tueur d’appels de l’industrie). Pour la version espagnole, ils sont en train de sélectionner les juges.

Un concurrent sur l’édition américaine Alberto E. Rodriguez .

Adapter un classique

The Masked Singer a été créé en 2015 en Corée du Sud. Dans la veine de la plupart des exportations audiovisuelles coréennes, du rappeur PSY au groupe de jeunes BTS, le spectacle a pour objectif d’entrer, tout d’abord, par les yeux. Le cadre nord-américain qui a décidé d’apporter le format aux États-Unis, Craig Plestis, l’a vu en personne dans un restaurant en Thaïlande lorsqu’il a observé que les clients regardaient la télévision tandis qu’un kangourou géant sautait sur une scène entre des jets de lumière.

Cette expérience presque hallucinogène n’a pas été perdue dans la traduction: lors de sa première aux États-Unis en janvier 2019, elle a attiré près de 13 millions de téléspectateurs. Le format est également sorti avec succès au Royaume-Uni (avec Rita Ora dans le jury), en Australie (avec Lindsay Lohan) ou au Mexique.

La mécanique du concours semble simple: 12 célébrités costumées – comme un caniche géant, une licorne en robe de mariée ou un extraterrestre psychédélique – se produisent pour un jury de visages célèbres chantant des chansons pop et rock populaires. Il y a des chorégraphies à la Bob Fosse (mais interprétées par un monstre borgne) et des productions de second ordre ressemblant à des parcs d’attractions. Ces célébrités sont éliminées chaque semaine jusqu’à ce que l’on remporte la victoire finale. Cela semble banal, mais avec cette approche, vous renversez tout ce qui est écrit dans la pierre sur les spectacles de talents des célébrités. Ils n’enlèvent leur déguisement et ne révèlent leur identité que lorsqu’ils sont expulsés. Adieu le célèbre crochet de visage pour attirer le spectateur; adieu à la formule de trouver de grands talents parmi les gens ordinaires (comme avec Susan Boyle): ce qui accroche le public ici, c’est son anonymat.

Le suspense sur qui sera qui créera une seconde vie pour le concours: les théories et les indices se multiplient sur les réseaux sociaux, occupent les débats et font la une des gros titres sur les principaux sites de divertissement. Quelqu’un admet qu’il n’y a pas beaucoup d’intimité dans sa famille. Sera-ce un Hilton? Un Kennedy? Dans la version américaine, il a été vu des joueurs de la première division du football américain aux ex-stars de la pop.

De plus, The Masked Singer entrevoit un certain discours sur un format qui n’est plus ce qu’il était (les chiffres d’audience d’American Idol, l’émission de talents américains par excellence, languissent sur ABC): la voix est, en fait, le moins. Dans ce format, ce que le spectateur le plus dévoué demande, c’est du bruit, des couleurs criardes et. déjà mis, une dose prudente de ridicule.