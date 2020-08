Revenez en arrière et rencontrez le duo de compositeurs frères responsable de certaines des chansons les plus populaires de Disney tirées de certains de ses classiques les plus appréciés dans «The Boys: The Sherman Brothers Story». Ce documentaire détaille la vie et la carrière de Robert et Richard Sherman. Les frères ont écrit de nombreuses chansons classiques des succès de Disney dans les années 60 et 70, notamment «Mary Poppins», «The Jungle Book», «Bedknobs and Broomsticks» et bien d’autres.

Je suis un grand fan de documentaires et celui-ci ne fait pas exception. J’adore beaucoup de chansons que ce duo a écrites et j’aime en savoir plus sur le processus qu’ils ont traversé pour créer les chansons qui sont devenues des classiques. Ce documentaire vous touchera cependant le cœur. C’est incroyablement triste d’apprendre qu’ils ne se sont pas rencontrés en dehors du travail et que leurs enfants ne se sont pas vus pendant des décennies. Il est temps que les frères perdent. Il est temps que leurs enfants perdent. Je sais que la douleur peut être une grande motivation, mais cela aurait été merveilleux s’ils avaient au moins pu essayer de se réunir de temps en temps.

En regardant les chansons qu’ils ont écrites, il est facile de comprendre pourquoi Walt Disney s’est appuyé sur ces deux hommes pour écrire des chansons. Vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter lorsque vous entendez de nombreux classiques comme « Une cuillerée de sucre » ou « Supercalifragilisticexpialidocious ». Mais il est également facile de comprendre pourquoi d’autres employés de l’entreprise seraient jaloux du traitement que les Sherman Brothers ont reçu. Il est triste que la mort de Disney ait finalement conduit à leur éloignement de la société. J’aurais aimé que les deux parties puissent travailler davantage ensemble. Il est clair que ces hommes étaient des auteurs-compositeurs talentueux et il ressort clairement de la réception critique de nombreux films après le décès de Disney que quelque chose était nécessaire pour aider à améliorer ces films. C’était un partenariat fructueux qui s’est terminé trop tôt à mon avis.

L’une des choses étonnantes est d’entendre certains des acteurs, chanteurs et danseurs emblématiques avec lesquels le couple a travaillé à leur époque. Mon préféré a été d’entendre Dick Van Dyke. Il est une légende du show business et a joué un rôle clé dans deux films classiques mettant en vedette des chansons des Sherman Brothers, «Mary Poppins» et «Chitty Chitty Bang Bang». J’adore entendre parler de lui sur la façon dont les Sherman Brothers et leur musique ont influencé sa vie et sa carrière.

Les Sherman Brothers sont peut-être les auteurs-compositeurs les plus emblématiques de tout le canon de Disney (sinon, ils sont juste derrière Howard Ashman et Alan Menken.) Ils ont fourni certains des meilleurs souvenirs de mon enfance. Et je chante encore beaucoup de leurs chansons quand elles arrivent, que ce soit dans un film ou si j’écoute une playlist Spotify ou Amazon Music qui les contient. Les chansons résistent à l’épreuve du temps et ce documentaire est un merveilleux hommage aux hommes qui les ont rendues possibles.

Classement: 5 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de « The Boys: The Sherman Brothers Story? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.