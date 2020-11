Moins de deux mois après Les morts qui marchent a diffusé sa “finale” de la dixième saison, AMC a fixé une date de première pour les six épisodes supplémentaires restants de la saison.

Une demi-douzaine de nouvelles livraisons débuteront le dimanche 28 février et chaque épisode sera lancé sur AMC +, le forfait de streaming premium du réseau, le jeudi précédant ses débuts télévisés.

Les téléspectateurs réguliers se souviendront que la “finale” de la saison 10 s’est conclue avec Daryl qui a mis fin au règne de terreur du chef de la Whisperers, bêta (et d’une manière horrible); Maggie retour au bercail (juste à temps pour sauver Gabriel); Oui Eugene, Ezekiel, Yumiko et la princesse entouré de ce qui ressemblait à des stormtroopers (mais plus probablement des soldats du Commonwealth).

Comme indiqué précédemment, Hilarie Burton, l’épouse réelle du personnage de Negan, Jeffrey Dean Morgan, apparaîtra dans les épisodes supplémentaires en tant que défunte épouse de Negan, Lucille, pour qui il a nommé sa fameuse batte de baseball. Robert Patrick (Scorpion) et le relativement nouveau Okea Eme-Akwari Ils seront également des guest stars lors des six nouveaux épisodes.

Pour nous aider jusqu’en février, AMC a également supprimé des “loglines” pour les six épisodes bonus, que vous pouvez lire ci-dessous:

“Home Sweet Home” (Episode 17): Maggie est revenue avec une histoire qu’elle n’est pas prête à partager, même si son passé la rattrape. La sécurité de Negan est à nouveau en jeu. Daryl et Maggie combattent un fil invisible et inconnu.

“Find Me” (Épisode 18): Une aventure pour Daryl et Carol tourne mal lorsqu’ils rencontrent une vieille cabane. Daryl revient sur les années où il a quitté le groupe après la disparition de Rick tout en revivant une époque que seule l’apocalypse pouvait manifester.

“Un de plus” (Épisode 19): Gabriel et Aaron cherchent de la nourriture et des fournitures pour les ramener à Alexandrie. Les petites tragédies mènent à de plus grandes tragédies, car la foi est brisée et l’optimisme se fragmente lorsqu’il est mis à l’épreuve.

“Splinter” (Épisode 20): Eugene, Ezekiel, Yumiko et Princess sont capturés et séparés. Princess lutte avec les souvenirs de son passé traumatisant et tente de s’échapper d’une manière ou d’une autre avec l’aide d’Ezekiel.

“Divergé” (Épisode 21): Daryl et Carol arrivent à un croisement de la route et se séparent. Chacun entre dans son propre mode de survie, les défis les plus faciles deviennent beaucoup plus difficiles. Vos voyages individuels seront-ils le tournant nécessaire pour réparer votre amitié, ou la distance qui les sépare est-elle permanente?

“Voici Negan” (Episode 22): Carol emmène Negan en voyage, dans l’espoir de minimiser la tension croissante. Negan réfléchit aux événements qui l’ont conduit à ce point et arrive à une conclusion sur son avenir.

Cependant, il n’est pas nécessaire de trop s’inquiéter Daryl et Carol: un spin-off centré sur les personnages de Norman Reedus et Melissa McBride a été commandé en AMC , tandis que la série infirmière se terminera avec la saison 11.