Hilarie Burton sera une guest star dans AMC’s The Walking Dead en tant que défunte épouse de Negan, Lucille, qui, selon les bandes dessinées sur lesquelles la série est basée, a succombé à un cancer du pancréas et est pour qui l’ancien chef de la Sauveurs nommé sa batte de baseball inquiétante. Comme tu le sais déjà, Burton Elle est aussi la vraie femme de Jeffrey Dean Morgan, avec qui il a fait la tête d’affiche AMC vendredi soir chez Avec les Morgans.

Burton Il fera ses débuts lors de l’un des six épisodes “bonus” qui ont été ajoutés à la saison 10 alors que ce qui devait être la finale a été retardé de plusieurs mois par la pandémie, diffusée le 4 octobre.

“Il a été assez difficile de garder cela secret”, a-t-il expliqué. Burton sur Twitter. Mais j’adore travailler avec @JDMorgan. J’adore le regarder tourner #Negan et assumer cette arrogance. Et j’adore la famille @TheWalkingDead. Ils font partie de notre famille depuis des années et je leur suis très reconnaissant de leur gentillesse.

Les crédits télévisés précédents de Burton inclure, bien sûr, One Tree Hill et White Collar, ainsi que Grey’s Anatomy, Lethal Weapon et Council of Dads.

Le showrunner de Walking Dead, Angela Kang, a déclaré cet été à Comic-Con @ Home que la saison 10 prolongée reprendrait début 2021 “si tout se passe bien”.

ComicBook.com