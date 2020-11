Il était prévu que les combats entre les survivants de Les morts qui marchent et les Whisperers de la saison 10 se sont terminés bien avant octobre 2020, comme à la fin.

(ATTENTION NE PAS CONTINUER À LIRE SI VOUS N’AVEZ PAS VU LE TWD10X16, SPOILERS)

Avec la pandémie, le dernier épisode de la saison, 10×16, était en suspens, où l’intrigue de la guerre contre les Whisperers a finalement été résolue. Le groupe post-Rick Grimes a réussi à s’éloigner de Beta et de ses soldats malgré la grande horde de marcheurs qui a conduit à l’hôpital où se cachaient nos protagonistes.

Daryl, Carol et le reste des protagonistes se sont infiltrés parmi les marcheurs enveloppés dans les entrailles des morts, et ont réussi à quitter la zone et à mettre de la musique pour disperser la horde et pour qu’ils quittent tous l’hôpital, permettant aux plus sans défense de partir.

Bien sûr, grâce à une apparition miraculeuse de Maggie, qui est enfin revenue à la série, et à un mystérieux compagnon avec des épées, ils ont réussi à sauver la vie du père Gabriel.

Au final, entre Negan et Daryl Ils tuent la mauvaise mauvaise bêta, qui était déjà au bord du délire mental. Carol et Lydia mènent toute l’énorme horde d’une falaise pour tomber dans une rivière et les emmener loin de la région où elles vivent.

Une fois sauvé, l’attention s’est concentrée sur le groupe d’Eugène, du roi Ézéchiel, de Yumiko et de la princesse. En arrivant dans une gare pour répondre au rendez-vous du premier, ils sont surpris par un groupe de soldats qui semblent venir du futur. Ils pointent leurs armes sur eux et les forcent à laisser tomber les leurs. Fin ouverte qui nous amène directement à nous engager dans l’intrigue du Commonwealth o Commonwealth, qui provient des bandes dessinées de «The Walking Dead».

Quand arrivera la suite

Cependant, la pandémie de coronavirus entraîne un retard dans la poursuite de la saison. Quand est la fin de la dixième saison de The Walking Dead première?

Eh bien, il semble qu’il y aura 6 chapitres spéciaux de cette saison, en guise de fin, toujours sans date de sortie. Ils devraient passer à la télévision début 2021 – janvier, février – ou déjà au mois de mars. Vraisemblablement, ils ne continueraient pas le complot des soldats du Commonwealth qui attrapent Eugène, le roi Ezekiel, Yumiko et la princesse, mais seront 6 chapitres spéciaux. Chacun se concentrera sur un personnage principal et sa vie.

Plus tard, une saison 11 est annoncée qui sera la finale. Il aura 24 chapitres, donc c’est presque équivalent à 2 saisons, puisque ‘The Walking Dead’ les présente toujours avec 16 chapitres.

Cette dernière session sera tardive, vraisemblablement fin 2021 ou début 2022, et pourrait même être diffusée jusqu’en 2023.