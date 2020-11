Le chanteur Le weekend a accusé les prix Grammy de corruption et de manque de transparence, après avoir échoué à obtenir des nominations alors qu’il était l’un des grands favoris.

«Les Grammys sont toujours corrompus. Ils doivent la transparence à moi, à mes fans et à l’industrie… “

Cela a été tweeté par The Weeknd après l’annonce des nominations mardi.

L’absence de The Weeknd aux Grammys (dans plus de 80 catégories) a été accueillie par surprise par la presse musicale internationale, comme son dernier album “Après des heures”, dont des simples comme “Lumières aveuglantes”, est considéré comme l’un des meilleurs emplois de l’année.

La popularité de l’artiste est telle qu’en février 2021 il prendra le poste de Jennifer López et Shakira pour jouer dans l’émission musicale du Super Bowl, l’événement télévisé par excellence aux États-Unis.

CELA A ÉTÉ ANNONCÉ: The Weeknd se produira à la mi-temps du Super Bowl

De plus, l’album et plusieurs de ses chansons ont récemment triomphé de récompenses telles que les MTV VMA, les American Music Awards ou les Billboard Music Awards.

Il est étonnant qu’il n’ait pas une seule mention face à des concurrents avec des œuvres moins célèbres comme Justin Bieber (4 nominations) ou Coldplay.

Selon le magazine Variety, des sources proches du conflit expliquent que l’équipe de The Weeknd et l’organisation Grammy ont mené des négociations difficiles pour que l’artiste se produise au prochain gala, une logistique complexe puisque la semaine suivante, il avait sa grande apparition prévue au Super Bowl.

Ils se sont finalement mis d’accord sur une performance qui est désormais à l’antenne. Ni l’Académie ni l’équipe de l’artiste ne se sont prononcées sur la question.

VOUS AVEZ VU: Ils sont les nominés aux Grammy Awards

Beyoncé, avec neuf nominations, et Dua Lipa, Taylor Swift et Roddy Rich, avec six chacun, sont les artistes les plus nominés.

La 63e édition des prix, qui sera remise le 31 janvier 2021.

npq

Suivez-nous sur Twitter

Le post The Weeknd ignoré par les Grammy, accuse la corruption apparue en premier sur Siete24.