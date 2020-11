C’est une période très, très difficile pour les séries télévisées. Malgré les protocoles complexes adoptés, la production de la deuxième saison de Le sorceleur il aurait été interrompu en raison de quatre membres de l’équipe de la série testés positifs pour Covid-19.

Tournage de Le sorceleur 2 Elle avait commencé en février dernier mais la propagation croissante de la pandémie l’avait contraint à une longue suspension. La production a ensuite repris en juillet, mais apparemment la série tirée des livres de Andrzej Sapkowski devra faire face à un nouvel arrêt dont on ne sait pas combien de temps cela va durer. La deuxième saison de The Witcher 2 devrait arriver sur le petit écran d’ici la fin de 2021 mais il semble aujourd’hui de plus en plus probable que les différentes suspensions auxquelles s’oppose cette série pourraient conduire à un éventuel report.

Le synopsis officiel de la deuxième saison de The Witcher se lit comme suit: «Convaincu que Yennefer est mort pendant la bataille de Sodden, Geralt of Rivia emmène la princesse Cirilla à Kaer Morhen, l’endroit le plus sûr qu’il connaisse. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se battent pour la suprématie hors des murs, il doit protéger la fille de quelque chose d’encore plus dangereux: son pouvoir mystérieux. “

Bref, cette nouvelle saison donnera beaucoup d’espace à Kaer Morhen, moil’ancienne forteresse où les sorciers s’entraînaient sous l’œil vigilant de Maître Vesemir.

TheWrap