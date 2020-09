Mexico.- Devant le président Andrés Manuel López Obrador, Víctor Toledo a confirmé sa démission à la tête du ministère de l’Environnement.

Au Palais national, accompagné de son successeur, María Luisa Albores, Toledo a assuré qu’il quitte ses fonctions pour des raisons de santé et non pour des raisons politiques, comme on l’a supposé.

Toledo a souligné quatre facteurs importants pour prendre la décision, l’un d’eux est la pandémie de Covid-19.

De plus, son âge de 75 ans, une maladie cardiaque de plus d’une décennie et un fort conflit social et environnemental.

En ce sens, Víctor Toledo, a assuré qu’il reviendrait à ses activités de chercheur scientifique à l’UNAM.

« Je ne reviens qu’à ma tranchée d’origine, la même que toujours, qui est celle de l’écologie politique », a expliqué Toledo

De son côté, le président Andrés Manuel López Obrador a souligné qu’il avait été convenu de procéder à des changements dans les ministères de l’environnement et du bien-être « sans rupture, en parfaite harmonie ».

« Le plus important est de poursuivre la transformation du Mexique dans tous les domaines de la vie publique », a déclaré López Obrador.

