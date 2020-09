Tout ou rien: Tottenham Hotspur est arrivé sur Amazon Prime Video le 31 août, mais quand l’épisode 4 est-il sorti et combien d’épisodes y a-t-il au total?

La popularité des documentaires sportifs sur le mur a explosé ces dernières années, donnant aux fans la chance de voir les coulisses de certaines des plus grandes équipes sportives du monde.

Les services de streaming tels qu’Amazon Prime Video et Netflix ont satisfait l’appétit des fans avec des séries comme The Last Dance, Formula 1: Drive to Survive, Take Us Home: Leeds United et All or Nothing: Manchester City.

La série Tout ou rien d’Amazon s’est avérée particulièrement populaire et elle est maintenant de retour avec une nouvelle équipe à l’honneur, Tottenham Hotspur.

La série est arrivée sur Amazon Prime Video le 31 août 2020, mais seuls trois épisodes ont été publiés à ce jour, laissant les fans se demander quand l’épisode 4 de la série Tout ou rien de Tottenham arrivera sur Amazon.

Tout ou rien: Tottenham Hotspur sur Amazon Prime Video

Les trois premiers épisodes de Tout ou rien: Tottenham Hotspur sortis sur Amazon Prime Video le 31 août 2020.

La série emmène les fans dans les coulisses de Tottenham Hotspur dans l’une des saisons les plus turbulentes du club ces dernières années.

Après cinq ans chez les Spurs, le manager Mauricio Pochettino est limogé et remplacé par le célèbre Jose Mourinho qui cherche à faire passer le club au niveau supérieur avant que la saison ne soit interrompue par la pandémie de Covid-19.

Quand est sorti l’épisode 4?

L’épisode 4 arrivera sur Amazon le lundi 7 septembre.

Après l’arrivée des trois premiers épisodes de Tout ou rien, le 31 août, deux autres lots d’épisodes arriveront sur le service de diffusion en continu les 7 et 14 septembre.

Amazon prend clairement une feuille du livre d’Apple et de Disney avec la sortie de Tout ou rien en échelonnant la sortie des épisodes plutôt que de les abandonner tous à la fois.

Combien d’épisodes y a-t-il au total?

Au total, il y aura neuf épisodes de Tout ou rien: Tottenham Hotspur.

Comme mentionné, les épisodes 1 à 3 sont arrivés sur Amazon le 31 août tandis que trois autres épisodes suivront les 7 et 14 septembre respectivement, pour un total de neuf épisodes.

Les trois premiers épisodes de Tout ou rien: Tottenham Hotspur sont désormais disponibles en streaming après leur arrivée sur Amazon Prime Video le 31 août. 2020.

