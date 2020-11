Ce vendredi enfin le programme très attendu de ‘Planète Calleja‘ avec Fernando Simon en tant que protagoniste. Dans ce document, l’expert en épidémies du ministère de la Santé a été vu plonger dans les eaux de Majorque, voler en ballon ou escalader des rochers impressionnants.

Sur le terrain de leur aspects les plus intimesIl a reconnu qu’il voyait à peine sa femme: “Puisque nous sommes en Espagne, nous nous voyons moins parce que nous travaillons dans des endroits différents et il y a des moments où elle me manque.” De plus, il a révélé que la renommée soudaine à laquelle il est confronté n’est pas mauvaise. Bien sûr, il continue de toucher le même salaire et continue de faire les mêmes choses.

«Les gens se tournent rien qu’en m’entendant parler, ils reconnaissent ma voix», explique-t-il à propos de sa renommée dans la rue. Sa famille, loin d’être mal à l’aise avec la situation, se moque de certaines circonstances.

Harcèlement pendant vos vacances

Concernant leur vacances controversées en été, il a déclaré: «Quand je suis parti en vacances en août je l’ai fait parce que je n’en pouvais plus, c’était complètement inutile, je n’avais plus la capacité de raisonner ou de penser, ma tête ne fonctionnait plus bien (…) Dans une équipe comme celle-ci Vous devez prendre des vacances que cela vous plaise ou non, car vous courez le risque de faire des erreurs dans vos décisions. “

Simón a reconnu que c’est à son arrivée à la frontière portugaise qu’il a appris que sur les plages du pays voisin, il n’était pas nécessaire de porter des masques. C’est pourquoi il a été photographié dans l’établissement de location de planches de surf avec ses enfants: “Ces images ont été prises et vendues à un journal avec de mauvaises indications, sur la plage il n’était pas nécessaire de porter un masque et j’étais avec mes enfants, avec qui vivent ensemble ».

C’est alors qu’il sentit que, avec sa famille, il vivait une sorte de chasse aux sorcières, partout où ils allaient ils se sentaient observés et donc, selon ses propres mots, “on ne peut pas se détendre”.

Lutter contre le virus

L’une des choses qui a compliqué la lutte contre le covid-19 était que l’asymptomatique contagieux: “Nous pensions qu’il se propageait uniquement à travers les personnes présentant des symptômes.”

Et n’a pas hésité à faire l’éloge Pedro Sanchez pour son courage politique: “J’ai dit à Pedro Sánchez et à tous les ministres présents dans la salle que des décisions devaient être prises, sinon le système de santé risquait de s’effondrer (…) Il y a eu un moment de silence, un moment de réflexion et puis le président a dit que bien, qu’ils allaient fermer toutes les activités non essentielles et à ce moment-là j’ai senti un poids énorme sur mes épaules, pour quelque chose dont j’avais dit que le pays allait être fermé, le président du gouvernement avait beaucoup, grande valeur”.

Ses phrases clés étaient les suivantes:

“J’ai senti un poids sur mon dos, à cause de quelque chose, j’ai dit que le pays était fermé”

“Je n’aurais jamais imaginé qu’un président aurait le courage de fermer un pays”

“Lors des réunions avec le Premier ministre et les ministres, il y avait des doutes et des craintes”

“8-M n’a rien à voir avec ça”

“J’ai la conscience tranquille, même si certaines décisions pourraient être prises avant”

“Ma femme et moi passons beaucoup de temps séparés, parfois elle me manque”

“Mon père m’a dit qu’il était fier de la carrière que j’ai menée”

“Ce que nous avons fait, nous l’avons fait en sachant que nous avons sauvé des vies”

“Je sais qu’avec ce que nous avons fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas morts, mais il y a des gens qui sont morts et chacun pèse”

“Je suis parti en vacances parce que je n’en pouvais plus. Ma tête ne fonctionnait pas bien. J’ai loué des planches de surf avec mes enfants et quelqu’un a pris une photo de nous, avec de mauvaises intentions”

“Nous étions un peu inquiets car il semblait qu’ils nous recherchaient n’importe où, c’était à la chasse”

“Je suis vieux, je ne m’épile pas la poitrine ou les sourcils”

“Chacun a sa façon d’être et de se rapporter aux horaires, mais personne (ni PP ni PSOE) n’a essayé de me contrôler”

“Sáenz Santamaría me semblait une femme super-opérative. Elle avait une capacité décisionnelle spectaculaire, tout comme me semble le président ou le ministre Illa”

“Même quand nous parlons à l’Allemagne, nous ne savons pas ce qu’ils ont bien fait et ce que nous avons mal fait. C’est pratiquement la même chose. Peut-être que nous ne nous rapportons pas différemment (…) Nous devons continuer à nous aimer mais avec moins de câlins”

«Les négationnistes, dans mon domaine de travail, sont dangereux pour la vie des gens. Les négationnistes me dérangent, c’est irrationnel dans un monde comme le nôtre. Avec l’accès à l’information, je peux comprendre que quelqu’un ne veut pas de traitement, mais refuser certaines choses, c’est presque mentir et cela me dérange “