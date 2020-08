Vikings: Valhalla est un tout nouveau spin-off de la série emblématique des Vikings de History Channels. Le Netflix Original arrive dans le monde à un moment donné en 2021 et voici un résumé à jour de tout ce que nous savons sur la saison 1 de Vikings: Valhalla.

Vikings: Valhalla est un drame historique original de Netflix à venir créé par Michael Hirst et un spin-off de la populaire série History Channel, Vikings. La série sera produite par MGM Productions comme son prédécesseur.

Jeb Stuart est à bord pour écrire qui est le plus connu pour son travail sur des films tels que The Fugitive de 1993, Die Hard de 1988, et travaille également actuellement sur The Liberator pour Netflix.

Quelle est l’intrigue de Vikings: Valhalla?

Plus de 100 ans après les événements des Vikings, la fin de l’ère viking se rapproche de plus en plus alors que le Royaume d’Angleterre se dresse face à ses pillards scandinaves. Après la mort du roi Édouard le Confesseur, trois seigneurs revendiquent le trône anglais, changeant à jamais l’avenir de l’Angleterre.

Le casting de Vikings: Valhalla a-t-il été annoncé?

En août 2020, nous avons eu connaissance d’un certain nombre de personnages et le premier filet d’acteurs devrait apparaître.

Chez What’s on Netflix, nous sommes heureux de révéler en exclusivité les descriptions officielles des personnages de quatre séries, ainsi que les membres récurrents de la distribution que nous avons trouvés. Bien que nous ne sachions pas qui est le casting de la série, leurs bandes d’audition sont assez intéressantes. Notez que les noms des personnages diffèrent de ceux qui ont été annoncés. En effet, ce ne sont que des noms de code utilisés exclusivement pour la diffusion.

(Remarque: les acteurs qui publient leurs bandes d’audition ne sont presque jamais ceux qui ont été choisis)

Leif Eriksson (nom de code: Vidar Skardesson)

La description officielle du casting de « Vidar » est la suivante:

Né en Islande et élevé au Groenland, Vidar représente une nouvelle race de Viking – une race élevée loin du vaisseau mère nordique et sans l’expérience des raids. Mais comme nous le découvrirons rapidement, cela ne veut pas dire qu’il est moins un Viking. Vidar est un guerrier et un aventurier, fasciné par les terres inconnues et n’ayant pas peur de la mer. Lorsque nous le rencontrons, il vient de piloter un petit navire de Groenlandais sur 2000 miles de l’Atlantique Nord. Férocement fidèle à sa famille, il y a des signes de problèmes avec son père dominateur et dogmatique (Skarde), et il est prêt pour la rébellion. Comme sa sœur Signe, Vidar a été élevé comme un croyant d’Odin et des «anciennes méthodes», mais contrairement à Signe, il est beaucoup plus ouvert à de nouvelles pensées.

Regardez la cassette d’audition de «Vidar» de l’acteur Justin Wilson:

Freydis Eriksdottir (Nom de code: Signe Skardesdottir)

La description officielle du caractère de «Signe» est la suivante:

La demi-soeur fougueuse de Vidar. Une vierge bouclier sexuellement libérée et farouchement païenne. Signe ressemble beaucoup plus à leur père instable que Vidar. Un viol horrible aux mains d’un chrétien viking l’a rendue militairement anti-chrétienne et au fur et à mesure que la série progresse, Signe devient le chef des derniers résistants païens vikings contre la marée montante du christianisme qui inonde la Scandinavie. Encadré par la forte dirigeante de Kattegat, The Jarl, Signe mène les «derniers résistants» pour la défense d’une ville sainte viking contre les Vikings chrétiens et finira par commencer une quête personnelle pour leur trouver une nouvelle maison. Malgré les opinions païennes durcies, elle est attirée de manière romantique dans une relation avec le dernier chef principal: un Christian Viking nommé Torsen.

Regardez la vidéo de l’audition pour «Signe» de Yassica Switakowski

«Torsen»

Le caractère officiel de «Torsen» est le suivant:

Si Vidar est rugueux sur les bords, Torsen est lisse et poli. Bien que tout soit le guerrier en tant que Vidar, Torsen vient de la souche royale viking, proche du siège du pouvoir nordique et du chef charismatique. Ayant juste échappé au massacre de St. Brice’s Day Torsen est un élément actif d’une grande force de châtiment réunie par le roi Kaden et l’un de ses principaux lieutenants. Sa relation avec Vidar, forgée sur les champs de bataille de la saison 1, grandira au fur et à mesure que la série progressera.

Regardez la cassette d’audition pour Torsen de Mitchell Slater

Harold Harada (nom de code: Kaden I)

La description officielle du caractère de «Kaden» est la suivante:

Fils d’un roi du Danemark, sage, avisé et impitoyable, Kaden est guidé par deux voix différentes: Alienor, sa reine politiquement astucieuse et Earl Colby, un conseiller anglo-saxon intrigant et ambitieux.

Regardez la cassette d’audition pour «King Kaden» ci-dessous:

Outre les habitués de la série que nous avons révélés plus haut et dont les acteurs sont encore inconnus, il y en a quelques-uns qui sont connus. Nous sommes heureux de révéler cette actrice allemande Yvonne Mai a été jeté dans Vikings: Valhalla pour jouer un personnage nommé Merin. Deuxièmement, Bill Murphy jouera le personnage nommé Odgar dans la saison 1. Et enfin, nous avons Ethan Dillon dont le rôle est actuellement inconnu, même si nous savons qu’il s’agit d’un rôle récurrent.

Quel est le statut de production de Vikings: Valhalla?

Statut de production officiel: La production a redémarré (Dernière mise à jour: 25/08/2020)

Une clé précoce a été jetée dans les œuvres après que deux des producteurs de la série, Morgan O’Sullivan et James Flynn, aient comparu devant la Haute Cour après que des accusations aient été portées contre eux.

La société de cinéma allemande W2 Filmproduktion Vertriebs GmbH a affirmé qu’O’Sullivan et Flynn avaient détourné 40 millions d’euros de fonds d’Octagon Films Ltd, une société de production dans laquelle ils avaient tous des parts. L’affaire judiciaire s’est poursuivie en janvier 2020.

Pré-production pour Vikings: Valhalla avait commencé plus tôt cette année, mais a été interrompue en raison de la pandémie COVID-19. Il a repris en juillet et nous apprenons maintenant que le tournage a commencé à Ashford Studios, en Irlande, en août 2020.

Nous ne savons pas exactement combien de temps cela durera, mais à l’origine, il était prévu de mars 2020 à octobre. Étant donné qu’ils prennent à peu près le même temps, nous devrions nous attendre à ce que la première saison de Vikings: Valhalla se termine au printemps 2021 avec une sortie plus tard cette année ou même au début de 2022.

Où Vikings: Valhalla sera-t-il filmé?

Comme mentionné ci-dessus, la pré-production a déjà repris et le lieu est un endroit très cher et familier pour les fans de Vikings: Ashford Studios, Wicklow, Irlande. C’est l’endroit où la plupart des séries originales de Vikings ont été tournées pendant de nombreuses années. Pour ajouter à cela, en 2019, après la fin du tournage de la dernière saison de Vikings, Ashford Studios a obtenu la permission d’une expansion de 90 millions d’euros, leur permettant de construire cinq nouveaux studios et un espace de support. Cela se reflétera probablement sur la qualité de la production de Vikings: Valhalla.

Le centre de production principal étant le même pour Valhalla, nous pouvons nous attendre à voir de nombreux sites irlandais externes familiers juste à proximité. Nous pouvons également nous attendre à ce que plusieurs membres de la même équipe travaillent sur le spin-off des Vikings.

Combien d’épisodes seront diffusés Vikings: Valhalla?

Il a été confirmé que 24 épisodes de Vikings: Valhalla ont été commandés jusqu’à présent. C’est beaucoup d’épisodes pour Netflix à s’engager à considérer que le montant typique se situe entre huit et treize.

Grâce à Vikings déjà sur un calendrier qui divise les saisons en deux, nous nous attendons à ce que la première saison de Vikings: Valhalla fasse de même. Cela signifie qu’il y aurait douze épisodes pour Vikings: Valhalla saison 1.

À quoi s’attendre d’autre des Vikings: Valhalla

Il a déjà été confirmé que nous verrons les personnages historiques suivants en action: Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada et Guillaume le Conquérant.

Qui est Leif Erikson?

L’un des Vikings les plus célèbres de l’époque, Leif Erikson était un explorateur nordique né en Islande. Il a été reconnu par les historiens comme le premier Européen à avoir posé le pied sur le continent nord-américain, des centaines d’années avant Christophe Colomb.

Qui est Freydís Eiríksdóttir

La sœur de l’explorateur nordique Leif Erikson. Féroce et courageuse, Freydís a pris un bateau d’hommes pour récolter les bénéfices du Vinland et pour fonder sa propre colonie. Après le conflit avec un groupe opposé de colons, cela conduit à un massacre qui a rendu la guerrière célèbre dans la saga du Groenland.

Harald Hardrada

Roi de Norvège de 1046 à 1066, Harold Hardrada a mené une force d’invasion contre le Royaume d’Angleterre lors d’une lutte pour le pouvoir pour le trône. À son débarquement en Angleterre, il a finalement été combattu contre la force de défense du roi Harold Godwinson à la bataille de Stamford Bridge, et perdrait par la suite le combat mourant pendant la bataille.

Roi Harold Godwinson

Dernier roi anglo-saxon de l’histoire anglaise, après la victoire de Stamford Bridge, le roi Harold a dû affronter la force d’invasion de Guillaume le Conquérant de Normandie. À la bataille de Hastings, l’avenir de l’Angleterre a été décidé après la mort d’Harold au combat.

William le Conquérant

Le descendant de Rollon, Guillaume le Conquérant, revendiqua le trône anglais après la mort du roi Édouard le Confesseur. À la bataille de Hastings, William fut victorieux dans sa conquête devenant le premier roi de la maison de Normandie. William conquérant l’Angleterre est largement reconnu comme la fin de l’âge viking et le début de l’âge du fer allemand en Grande-Bretagne.

La série originale des Vikings arrivera-t-elle sur Netflix?

Contrairement à Lucifer et Designated Survivor, Vikings: Valhalla n’est pas une continuation de Vikings mais est plutôt un spin-off. Ceci est important car auparavant, Netflix US a finalement repris toutes les saisons d’émissions réseau annulées.

Vikings est actuellement disponible sur Hulu et Amazon aux États-Unis, mais l’accord pour Vikings: Valhalla n’inclura probablement pas Netflix recevant les six saisons de Vikings. Cela ne signifie pas que Netflix ne poursuivra pas les Vikings lorsque la licence est en place chez Hulu et Amazon.

