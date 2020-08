La représentation la plus ironique du monde des super-héros devrait revenir pour sa deuxième saison. « The Boys » est la première la plus puissante d’Amazon Prime Video pour son programme de septembre, et il ne sera pas fait de mendier, puisque ses trois premiers épisodes seront disponibles le 4 et, à partir de ce moment, de nouveaux chapitres pourront être vus chaque semaine.

Homelander et Starlight dans ‘The Boys’

Un peu plus tôt ils seront intégrés au catalogue de la plateforme de streaming des titres aussi pertinents que «The Americans» ou «Buffy, the vampire slayer», qui seront disponibles dans leur intégralité. Plus tard, à la fin du mois, deux paris nationaux arriveront: ‘Fernando’, la série documentaire qui suit le pilote Fernando Alonso dans ses aventures après avoir quitté la Formule 1; et «Vamos Juan», qui peaufine la formule de «Vota Juan» pour offrir une satire politique ronde.

Quant aux sorties de films, souligne l’arrivée du documentaire original d’Amazon ‘All In: The Fight for Democracy’, qui dépeint les obstacles qui empêchent l’égalité des droits de vote pour tous aux États-Unis. De plus, des films récents tels que le drame « Queen & Slim », le film oscarisé « The Scandal » et le terrifiant « Happy Death Day 2 » débarqueront également.

Premières séries et programmes

– ‘Les Américains’ (S1-6 – 1/9)

– ‘Buffy contre les vampires’ (S1-7 – 1/9)

– ‘Appelez la sage-femme!’ (T1-5 – 1/9)

– ‘Les garçons’ (S2 – 4/9)

– «Os» (T1-12 – 15/9)

– ‘Fernando’ (Documentaire – 25/9)

– «Allez Juan» (T2 – 29/9)

– ‘Tout ou rien: Tottenham Hotspur’ (Documentaire – 31/09)

Premières de films

– « La vie secrète des mots » (1/9)

– « Marie, reine des Écossais » (5/9)

– « Le scandale » (7/9)

– « Une étoile est née » (8/9)

– « Crazy Rich Asians » (8/9)

– « Comment dresser votre dragon 3 » (9/14)

– « Happy death day 2 » (14/09)

– « Smallfoot » (15/09)

– «All In: The Fight for Democracy» (15/9)

– «Queen & Slim» (21/09)

– « Perdre l’Est » (25/09)