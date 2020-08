HBO a été très actif cet été, sortant des titres aussi disparates et puissants que «Cela pourrait vous détruire», «Perry Mason» ou «Lovecraft Territory». Ces trois séries ont pour dénominateur commun qu’elles sont des productions originales de la prestigieuse chaîne américaine, qui tout au long de septembre, il renforcera son engagement envers son propre contenu, suscité par l’implication de cinéastes et d’auteurs de télévision célèbres.

Elena Irureta et Ane Gabarain dans ‘Patria’

Bien que dans le schéma chronologique, il soit le dernier à arriver, On ne peut pas parler de septembre de HBO Espagne sans commencer par « Homeland ». L’adaptation du best-seller de Fernando Aramburu était destinée à être la lettre de présentation de la plateforme dans notre pays, mais elle vient enfin après d’autres productions locales telles que «Foodie Love» ou «Por H o ​​por B». Cependant, ‘Patria’ a un énorme potentiel pour devenir un phénomène sur le petit écran, à la fois pour le matériel sur lequel il se fonde et pour l’implication d’Aitor Gabilondo («Vivre sans permission») comme showrunner de cette histoire de deux familles confrontées pendant le conflit basque.

L’autre pari espagnol que nous verrons en septembre sera ‘Stage 0’, le projet expérimental avec lequel Irene Escolar et Bárbara Lennie ont tenté d’entrelacer les chaînes génétiques du théâtre et de l’audiovisuel. En outre, dans la section des séries, ils mettent également en évidence «The Third Day», la nouvelle mini-série du créateur de «Utopia», qui présente Jude Law et Naomie Harris en tant que visiteurs d’une île mystérieuse; « We Are Who We Are », la percée télévisée de Luca Guadagnino (« Appelez-moi par votre nom »), qui met en scène deux adolescents qui grandissent sur une base militaire américaine en Italie; et «Adventure Time: Distant Lands», qui marque le retour dans le monde d’Ooo. Finalement, gardez un œil sur Steven Universe: The Movie, qui affrontera son protagoniste avec une nouvelle menace.

Premières séries

– ‘Adventure Time: Far Lands’ (Première – 9/11)

– ‘Robot Chicken’ (Saison 10B – 11/9)

– ‘Les aventures de Tom et Jerry’ (Saison 4 – 11/9)

– ‘Stage 0’ (Première – 9/13)

– ‘Les élites de la côte’ (Première – 9/13)

– « Nous sommes qui nous sommes » (Première – 15/09)

– ‘Le troisième jour’ (Première – 15/09)

– « Teen Titans Go! » (Saison 6 – 9/19)

– ‘DC Superhero Girls’ (Première – 25/09)

– ‘Patria’ (Première – 27/9)

– ‘Vamos Juan’ (Saison 2 – 29/9)

Premières de films

– «Wall Street» (1/9)

– « Wall Street: l’argent ne dort jamais » (1/9)

– « Comme Dieu » (1/9)

– « Nuageux avec possibilité de boulettes de viande 2 » (1/9)

– « Que Dieu nous pardonne » (4/9)

– « Le secret de ses yeux » (4/9)

– « Maids and ladies » (4/9)

– « La gueule de bois à Vegas » (4/9)

– « Hangover 2, maintenant en Thaïlande » (4/9)

– « R3sacón » (4/9)

– « Nerve » (4/9)

– « Pacific Rim » (4/9)

– « Sicario » (4/9)

– « Âme sauvage » (4/9)

– « Accueil » (4/9)

– « Madagascar » (6/9)

– «Madagascar 2» (6/9)

– « Madagascar 3: marcher à travers l’Europe » (6/9)

– « Crazy Rich Asians » (8/9)

– «Lincoln» (9/9)

– « Cheval de guerre » (11/9)

– « La reine d’Espagne » (11/9)

– « Trois autres mariages » (11/9)

– « Très mauvaises choses » (11/9)

– « La froide lumière du jour » (11/9)

– « Les Schtroumpfs » (11/9)

– « Doraemon: Nobita dérive dans l’univers » (11/9)

– « Les deux côtés du lit » (15/9)

– « La danse de la victoire » (15/9)

– « Smallfoot » (15/09)

– « Sous les étoiles » (16/9)

– « Bonsoir et bonne chance » (17/9)

– ‘Steven Universe: Le film’ (18/9)

– « Le film LEGO » (18/9)

– « Journées du football » (18/9)

– « Secrétaire » (18/9)

– « Step Up 3 » (18/9)

– « L’enfant 44 » (25/9)

– « Activité paranormale 4 » (27/9)

– « Activité paranormale: les indiquées » (27/9)