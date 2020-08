Keeping Up with the Kardashians en est actuellement à sa 18e saison, et la vie des Kardashians a beaucoup changé depuis la première de la série.

Kim a fondé une famille, Kourtney a finalement quitté Scott et les sœurs Jenner ont grandi et sont devenues de plus grandes célébrités que certaines de leurs sœurs. Les fans étaient ravis de voir ce qui arriverait à la famille en 2020, cependant, la pandémie COVID-19 a forcé la série à être suspendue. Heureusement, E! a confirmé que le spectacle reviendrait en septembre 2020.

Les fans parlent déjà de ce qu’ils s’attendent à voir dans les nouveaux épisodes. Alors, quelles théories les fans ont-ils sur les nouveaux épisodes de L’incroyable famille Kardashian?

Kourtney et Scott: réunis?

Khloé Kardashian | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU

La relation récurrente entre Kourtney Kardashian et Scott Disick a été un élément essentiel de l’intrigue de Keeping Up with the Kardashians. Kourtney et Scott n’ont jamais fini par se marier, mais ils ont eu trois enfants dont ils sont actuellement coparents.

Ils se sont séparés pour de bon en 2015 et Disick a commencé à sortir avec le mannequin Sofia Richie. Cependant, le couple s’est séparé cette année. Cela signifie que Kourtney et Scott sont célibataires et qu’ils se voient probablement beaucoup.

Cependant, Kourtney essaie apparemment de passer moins de temps sur la série. Apparemment, elle ne veut pas autant montrer ses relations. Selon un fan de L’Incroyable Famille Kardashian Reddit: «Si kourtney [sic] et Scott allaient se remettre ensemble (diable s’ils ne le sont déjà pas) je ne pense pas que kourtney [sic] le laisserait dans l’émission, elle a dit qu’elle ne montrait plus ses relations et je ne la blâme pas. »

Indépendamment de ce qui se passe dans la vie personnelle de Kourtney, elle se retrouvera probablement avec un rôle plus petit dans la série.

Une autre scène de Kourtney attend les fans? « Kris pleure qu’elle ne peut pas embrasser Kourtney pour son anniversaire ». Avec COVID-19, la famille ne peut pas se voir autant en personne – et les fans s’attendent à voir Kris Jenner bouleversé à ce sujet.

Kim et Kanye

Le mariage de Kim et Kanye a été très public ces derniers temps. Kanye West a montré des signes de maladie mentale et les fans se demandent si cela met leur mariage à rude épreuve.

Alors que beaucoup de gens spéculent sur le fait que le couple pourrait divorcer, d’autres doutent qu’il y ait un divorce alors que West est dans un état mental aussi erratique. Étant donné que ce problème est si personnel et si lourd, il est possible que la série ne s’attarde pas dessus.

Cependant, les fans s’attendent à au moins « une scène avec Kim traitant de Kanye (mais elle sera filmée après avec des problèmes de continuité) et ensuite un confessionnal où Kim dit essentiellement ce que son insta a dit. »

Ainsi, les caméras peuvent ne pas capter chaque moment dramatique avec Kim et Kanye, mais elles peuvent les recréer pour que les fans puissent savoir ce qui se passe avec le couple.

Khloé et Tristan

Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont été mis en quarantaine avec leur fille True. Cela a conduit de nombreuses personnes à se demander si les deux vont redevenir un couple.

Cependant, d’autres fans sont sceptiques sur le fait que Khloé se remettra avec Tristan. Les fans s’attendent à «beaucoup de scènes mignonnes de lui avec True pour essayer de nous faire pardonner et oublier», mais pensent finalement que la relation restera platonique.

Les fans sont également divisés sur Thompson – certains pensent qu’il se rachètera, tandis que d’autres pensent que Tristan est un «homme-enfant qui ne se souciait pas assez de ses sentiments» et recommencera à tricher une fois qu’il sera sorti de la quarantaine.

Jusqu’en septembre, nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui se passera sur L’incroyable famille Kardashian. Mais les fans qui connaissent la série et la famille peuvent faire des prédictions éclairées, et il est probable qu’au moins certains d’entre eux seront corrects.