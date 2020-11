C’est l’un des facteurs qui ajoute de la tension à une nuit électorale déjà brûlante. Donald Trump et son équipe préparent le terrain depuis des mois pour répondre au décompte des voix, s’il ne leur est pas favorable. Maintenant, dans la dernière ligne droite de la campagne, le président jette plus de suspicion et embrouille encore plus le terrain en introduisant des conflits juridiques qui, en réalité, ne sont rien de plus que du bruit. Mais un bruit dangereux. “Les élections devraient se terminer le 3 novembre, pas des semaines plus tard”, a-t-il tweeté. Quelque chose qui n’arrivera guère: même dans une élection sans autant de votes par correspondance, presque aucun État ne communique les résultats définitifs le même jour des élections. Plus de 80 millions d’Américains ont déjà voté par correspondance et les républicains, qui pensent que la majorité de leurs électeurs voteront le même jour du scrutin, flirteront avec le jeu dangereux de proclamer leur candidat vainqueur une fois le décompte terminé. déposé le même mardi.

“Le président Trump sera en avance le soir des élections”, a déclaré à la télévision Jason Miller, un conseiller de la campagne de réélection du président, comptant sur le fait que la majorité des démocrates ont déjà voté tôt et que la majorité des électeurs républicains se concentrent sur le jour du mardi. “Et puis ils essaieront de le voler après les élections”, a-t-il ajouté, dans un acte d’accusation dangereux et inhabituel contre les démocrates.

Quelques jours auparavant, lors d’un événement de campagne, le président avait déjà indiqué dans la même direction: “Nous devrions vouloir que les votes soient comptés, compilés et terminés le soir du 3 novembre”. Un scénario pratiquement impossible dans la pratique, qui ne s’est jamais produit dans l’histoire moderne, et qui n’est envisagé dans aucune législation. Lorsqu’un vainqueur est proclamé le même soir d’élection, ce n’est pas parce que le recomptage est terminé, mais parce que les projections médiatiques en déduisent que, même si le contrôle demeure, l’un des candidats a déjà un avantage que les votes restants ne peuvent pas arracher.

Les messages indiquent la possibilité que la campagne républicaine décide de mener une bataille juridique pour tenter d’annuler les votes par correspondance qui n’ont pas été comptés avant la fin de la journée électorale. Tenter de forcer les États à arrêter le recomptage après le jour du scrutin par les tribunaux constituerait une subversion sans précédent du processus électoral, qui enlèverait le droit de participation politique à des millions de citoyens qui ont voté légalement les délais fixés.

Au milieu d’une pandémie dans laquelle les autorités sanitaires déconseillent tout contact physique avec d’autres personnes, plus de 80 millions de personnes devraient voter par correspondance lors de ces élections. C’est plus du double de ce qu’ils ont fait il y a quatre ans, une croissance inhabituelle qui s’est concentrée sur le processus par lequel différents États vérifient l’identité des électeurs. Les deux parties, ainsi que des groupes d’activistes, ont intenté des poursuites contre de telles techniques de vérification, souvent pour des échecs dans le processus de notification des électeurs à corriger les erreurs et leur donner la possibilité de les corriger. Le président Trump est allé beaucoup plus loin, suggérant publiquement, sans preuves à l’appui, que de telles pratiques sont une opportunité de fraude électorale.

Les votes par correspondance prennent généralement plus de temps à traiter que ceux exprimés en personne le jour du scrutin. Le message de la campagne Trump est de minimiser la pandémie et de donner une impression de normalité, malgré le fait que de nombreux États signalent des enregistrements d’infections ces jours-ci. La campagne Biden, au contraire, affiche une attitude plus conforme aux recommandations des autorités sanitaires, les candidats portant toujours des masques et limitant les événements dans lesquels il peut y avoir un risque d’infection. C’est pourquoi on estime, et cela est corroboré par les sondages, que la majorité des électeurs qui ont choisi de participer par courrier sont des démocrates. Extrapoler les conclusions sur le résultat final en fonction de la direction du vote par correspondance serait aussi imprécis que de le faire uniquement sur la base du vote en face à face de mardi.

Dans certains États, il est prévu qu’un gagnant puisse être déclaré le soir des élections. C’est le cas de la Floride, un État clé, sans lequel les options de Trump sont considérablement réduites. Là, la loi autorise le dépouillement du vote par correspondance avant le jour du scrutin. Mais dans d’autres États, dont un aussi important pour la victoire des collèges électoraux que la Pennsylvanie, où de nombreux comtés ne commenceront pas à compter le vote par correspondance avant mercredi, le résultat peut prendre plusieurs jours. Ce qui ne serait pas le résultat d’une fraude, comme le suggère le président, mais du fonctionnement normal du processus électoral.

