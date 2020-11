Mexico.- Si Donald Trump est réélu, l’un des premiers projets sera de promouvoir l’unité des citoyens américains, a déclaré Larry Rubin.

Le représentant des républicains au Mexique a expliqué que le président Trump était l’un des présidents qui avait le plus travaillé pour éradiquer la traite des êtres humains.

Il a également laissé des dizaines de juges pour promouvoir la loi et l’ordre aux États-Unis.

“L’agenda du président Trump est très pro-vie (…) il a soutenu les valeurs.”

Par conséquent, si Joe Biden venait à remporter la présidence des États-Unis, les questions en faveur de la vie et de la famille ne seront pas les priorités, a déclaré le représentant des républicains au Mexique.

Il a rapporté que plus de 60 millions de personnes ont voté pour Trump; Biden ne serait donc pas le président de l’unité.

Quant au vote latino, il a dit qu’il est de plus en plus important aux États-Unis. Dans ce processus, davantage de jeunes Latinos ont voté pour Trump, qui a joué un rôle décisif, a déclaré Rubin.

Larry Rubin, représentant des républicains au Mexique. (Twitter).

La loi et l’ordre

Se référant aux politiques d’immigration, il a expliqué que cela dépend davantage du pouvoir législatif. C’est pourquoi Donald Trump a en tête de mener une réforme de l’immigration.

De même, il a souligné l’amitié entre les présidents du Mexique et des États-Unis et ce sur quoi les deux pays travaillent pour consolider le T-MEC et promouvoir l’emploi au Mexique.

“L’importance des politiques publiques qui invitent à l’investissement au Mexique doit être soulignée.”

Enfin, il a décrit que chaque État de l’Union américaine gère le processus électoral d’une manière différente et c’est la raison pour laquelle les résultats ont pris plus de temps que d’habitude. Ainsi que les petites différences que les votes reflétaient dans des États comme l’Arizona, le Wisconsin et le Michigan, ce qui n’a pas facilité le décompte.

Pour cette raison, le président Trump a parfaitement le droit de demander un recomptage des votes, a déclaré Larry Rubin.

Bien que la victoire “officielle” soit dans les prochains jours ayant atteint 270, si on peut le faire, c’est ajouter … si Biden prend tous les états qui aujourd’hui sont identifiés comme probables, il aurait 254 voix et si @realDonaldTrump ils nous donnent ceux qui sont identifiés , nous aurions 284 # Trump2020 – Larry Rubin 🇲🇽🇺🇸 (@lrubin) 4 novembre 2020

Cela peut vous intéresser: Verástegui appelle à voter pour Donald Trump.