La plupart des chaînes généralistes espagnoles vont se retourner dans la nuit du 3 novembre et tout au long de la matinée avec la couverture de l’élection présidentielle américaine qui déterminera si le républicain Donald Trump restera à la Maison Blanche ou quittera ses fonctions entre les mains du démocrate Joe Biden à partir de janvier.

Sur RTVE, l’affichage comprend la présence du présentateur du journal télévisé du soir, Carlos Franganillo, à Washington cette semaine jusqu’à vendredi. Et le retour dans la capitale américaine de Lorenzo Milá, après être passé par le correspondant de Rome, en tant qu’envoyé spécial, qui rejoindra l’équipe habituelle de la chaîne publique aux États-Unis.A l’aube, après MasterChef Celebrity, Xabier Fortes dirigera une spéciale Newscast en direct qui peut être vue sur La 1 et sur la chaîne 24 heures et durera jusqu’au journal télévisé du matin. La couverture nocturne de La 1 comprend une tranche spéciale du programme En portada avec trois rapports qui aborderont des problèmes tels que la violence raciale, la crise causée par Covid-19 et un profil des électeurs de Trump.

Les présentateurs des bulletins d’information d’Antena 3, Sandra Golpe et Vicente Vallés, seront également à Washington à la tête de leurs programmes le jour du scrutin et la chaîne diffusera en direct un bulletin d’information spécial présenté par Lorena García entre 01h00 et 08h00.

Sur l’autre chaîne du groupe, La Sexta, la soirée électorale débutera aux heures de grande écoute avec la diffusion du documentaire M. Trump, désolé pour la gêne occasionnée, produit et animé par Jordi Évole (qu’Atresmedia a déjà présenté en première sur sa plateforme numérique et était candidat aux Emmy Awards du meilleur rapport en espagnol). Le programme s’est rendu dans des villes clés des États-Unis pour décrire la situation de la communauté latino-américaine dans ce pays face à la politique d’immigration de Donald Trump. Après le documentaire, la chaîne proposera une émission spéciale en direct d’Al Rojo Vivo, dirigée et présentée par Antonio García Ferreras, qui durera 15 heures et durera jusqu’à 14h00 mardi.

Mediaset, avec Cuatro et Telecinco, se limitera à ses émissions régulières d’information et d’actualité pour aborder la question des élections américaines.

Les chaînes de paiement et les plateformes numériques ont également fait écho à l’importance de ces élections et ont mis en avant dans leur offre des conteneurs spéciaux avec des films, séries et documentaires liés aux États-Unis, à sa politique ou à des personnalités importantes.

Les lecteurs d’EL PAÍS pourront suivre en direct toutes les actualités et vidéos de la nuit électorale sur le site du journal.

